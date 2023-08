Raphinha: "Me equivoqué y podría haberle costado más al equipo"

El jugador del FC Barcelona Raphinha pidió este lunes perdón al cuerpo técnico, compañeros y afición por su expulsión con roja directa en el partido contra el Getafe CF de este domingo, en la primera jornada de LaLiga EA Sports y que terminó con empate a cero. "Me gustaría disculparme con mis compañeros de equipo, el 'staff', los aficionados y todos los que me siguen. Me equivoqué y podría haberle costado más al equipo. No es la forma en la que quería comenzar la temporada", reconoció en sus redes. El brasileño, que vio la roja por un codazo a Gastón tras ser objeto de una falta no pitada, señaló ser "consciente y responsable" de lo que pasó ayer por la noche en el Coliseu Alfonso Pérez, donde el Barça acumula cuatro visitas sin ganar. "Con los errores aprendemos a mejorar y sin duda mejoraré con mis errores. Muchos ahora me están odiando, pero eso no me impedirá seguir dando lo mejor de mí por esta camiseta", aseveró el internacional brasileño. Por último, añadió que lo dará todo en los siguientes partidos para compensar este error. "Soy 'culer' y seguiré siendo uno de ustedes... Espero poder compensar mi error en todo lo posible con y por este escudo", se sinceró.