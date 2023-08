María Casado, radiante y más enamorada que nunca en plena cuenta atrás para convertirse en madre por primera vez

María Casado está viviendo el verano más especial de su vida. A pocos días de convertirse en madre de una niña a la que llamará Daniela, la presentadora ha reaparecido en la Gala Starlite 2023 y, deslumbrante, ha presumido de su abultada barriguita y del gran momento que atraviesa al lado de Martina DiRosso. Guapísima con una túnica fluida de lentejuelas en negro y blanco que no conseguía disimular su embarazo, la periodista derrochó complicidad y gestos de cariño con la artista con la que mantiene una discreta relación desde otoño de 2020 y con la que está a punto de dar la bienvenida a su primera hija: "Estoy muy bien, muy bien acompañada, no solo con Martina sino con Daniela, que ya nos queda muy poquito para verle la carita" ha afirmado con una gran sonrisa. A pocos días de salir de cuentas, María reconoce que tienen todo lo de la niña preparado, aunque no puede decir lo mismo de su maleta para el hospital que, como confiesa definiéndose como "desastre" todavía no ha hecho aunque tampoco es algo que le preocupe. "No hay prisa, todo llegará" afirma. Orgullosa, la presentadora no ha dudado en presumir de la canción que su pareja le ha dedicado a la niña que, tiene claro, "va a tener la inmensa suerte de que música no le va a faltar en casa y el talento de su madre y nada". "Yo creo que lo va a disfrutar mucho" añade, sin imaginar todavía si su hija se decantará por el arte o por el periodismo el día de mañana. Lo que sí tiene claro es que Martina y ella conciliarán a la perfección maternidad y sus respectivas profesiones: "A organizarnos como podamos, como todas las familias. Yo creo que entre ella y yo, encajando horarios. Y cuando no, tenemos a mi madre por ahí también para echar una mano, como todas las familias. No hay nada fuera de lo normal" explica. Comentadísimas fueron las declaraciones de Antonio Banderas -íntimo amigo suyo- confesando que le encantaría ser el padrino de la pequeña Daniela. Un ofrecimiento que María ha aceptado, como nos cuenta encantada. Sus declaraciones, y qué le parece el caso 'Daniel Sancho', ¡en el siguiente vídeo! ?