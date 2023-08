La semana llega con pocas lluvias y un alivio térmico, aunque con temperaturas generalizadas por encima de 35ºC

La semana comienza con un alivio térmico, tras la ola de calor de los últimos días que aún afecta a Canarias, aunque seguirá haciendo calor ya que los termómetros se mantendrán por encima de 35 grados centígrados (ºC) en la mayor parte del país. Además, el tiempo será seco en general, con algunas lluvias débiles y tormentas, sobre todo secas, en el tercio norte peninsular, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que avisa de un nuevo repunte de las temperaturas de cara al fin de semana. El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha destacado las temperaturas muy altas del fin de semana en Canarias, ya que el sábado en Tazarte, Aldea de San Nicolás (Gran Canaria) se alcanzó una temperatura máxima de 45,8ºC y una mínima de 34,6ºC, por lo que la temperatura media fue ligeramente superior a 40ºC, una situación que describe como "muy poco habitual en España". Además, ha subrayado que la madrugada del sábado fue extremadamente cálida en Canarias, donde más de nueve estaciones no bajaron de 30ºC durante todo el día. En concreto, ha citado el caso de Lomo de Pedro Afonso (Gran Canaria) tuvo una mínima de 35,4ºC y ese mismo sábado en trece estaciones del archipiélago se superaron los 40ºC. Asimismo, añade que el domingo continuó el calor intenso con algunos puntos en los que no se bajó de nuevo de 30ºC y se alcanzaron los 42 a 44ºC de máxima en otros puntos del archipiélago, donde este lunes seguirá haciendo calor, ya que Del Campo prevé que se superen los 38ºC en el sur de Gran Canaria y los 35 o 36ºC en las islas occidentales. No obstante, espera que el martes y el miércoles empiecen a descender las temperaturas máximas aunque aún seguirá el calor, no tan intenso, en el sur de Gran Canaria o Fuerteventura. Los vientos alisios que soplarán con fuerza y quizás de cara al fin de semana podría volver a subir las temperaturas en el archipiélago. En cuanto a la Península y Baleares, el portavoz pronostica una semana "calurosa aunque no tanto" como la pasada pero en general con temperaturas altas para la época del año en la mayor parte del país. Así, precisa que por la tarde se superarán los 35ºC en áreas del nordeste, centro y sur de la Península y también en Mallorca y las noches serán cálidas a orillas del Mediterráneo, donde no se bajará de 25ºC el numerosos puntos, lo que da lugar a noches tórridas, también en puntos del interior de la mitad sur. Respecto a las precipitaciones, señala que será en general una semana seca, con muy pocas lluvias salvo en puntos de Galicia y del Cantábrico donde lloverá algunos días de forma débil en general. En puntos del interior de la Península podría haber algunas tormentas localmente fuertes, pero en general serán de carácter seco, es decir que irán acompañadas por muy poca lluvia pero por rachas de viento muy intensas. En ese contexto, avisa de riesgo muy alto o extremo de incendios forestales debido a la combinación de altas temperaturas, escasez de precipitaciones, ambiente seco y vegetación ya muy seca a mediados de agosto, por lo que pide "precaución". En concreto, Del Campo indica que el lunes puede haber tormentas localmente fuertes y acompañadas de granizo en puntos del oeste de Aragón, Navarra y la Rioja así como tormentas secas en puntos del este peninsular. Las temperaturas podrán superar los 38ºC en el valle del Guadalquivir. El martes no espera grandes cambios en las temperaturas, por lo que se repetirán los valores de 38 a 40ºC en el sur de Castilla-La Mancha y puntos de Andalucía, y se superarán los 35ºC en la depresión del Ebro, zona centro, mitad sur y Mallorca y las noches serán tórridas en ciudades como Barcelona o Tarragona. El martes podría llover débilmente el martes en el Cantábrico y por la tarde habrá tormentas secas en general en la mitad oriental peninsular aunque podrían dejar algunos chubascos aislados en zonas de montaña. Respecto al miércoles, la AEMET pronostica que será una jornada similar, con nubes y lluvias débiles en el Cantábrico, tormentas en general secas que podrían extenderse este día también a la meseta norte y ambiente caluroso. De nuevo se superarán los 35ºC en las mismas zonas que el día anterior y entre 38 y 40ºC en puntos de la depresión del Ebro, Castilla-La Mancha, Región de Murcia y Andalucía. En el Cantábrico, que será la zona más fresca estos próximos días, se rondarán de lunes a miércoles los 23 a 28ºC de máxima y en el Mediterráneo estos tres días las máximas oscilarán entre los 29 a 33ºC en general, con sensación de bochorno debido a la humedad. SUBIDA DE TERMÓMETROS EN EL ÁREA CANTÁBRICA DESDE EL MIÉRCOLES De cara a la segunda mitad de la semana, Del Campo avisa de una subida "importante" de los termómetros en el área cantábrica, mientras que en el resto no se esperan grandes cambios. Será un día de cielos poco nubosos y prácticamente sin lluvias, pero de nuevo puede haber tormentas secas y en zonas de montaña pudiesen dejar chubascos. El jueves se volverán a superar los 35ºC de forma generalizada en el nordeste, centro y sur de la Península, igual que en Mallorca y alcanzarán los 38ºC en ciudades como Pamplona, Zaragoza, Lérida, Toledo, Sevilla, Córdoba o Granada, mientras en Bilbao llegarán a 30ºC. En cuanto al viernes y el fin de semana la AEMET considera que lo más probable es que se mantenga el tiempo estable en todo el país con temperaturas que subirán, por lo que el calor seguirá siendo intenso, "incluso un poquito más" y de nuevo se podrán superar los 40ºC en la mitad sur y no se esperan lluvias salvo en Galicia y el Cantábrico Occidental.