La defensa aérea rusa destruye un dron sobre la región de Belgorod

El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado de que la defensa aérea ha destruido un supuesto dron ucraniano este domingo por la noche sobre la región de Belgorod, en la frontera con Ucrania. "El 13 de agosto, hacia las 22.00 hora de Moscú, se ha frustrado otro intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un atentado terrorista con un vehículo aéreo no tripulado contra objetos situados en el territorio de la Federación Rusa", ha comunicado el Ministerio de Defensa en su canal de Telegram. "Los sistemas rusos de defensa antiaérea detectaron y destruyeron un vehículo aéreo no tripulado sobre el territorio de la región de Belgorod. No hubo víctimas ni daños", ha añadido el ministerio. Este dron se suma a los derribados este domingo sobre la misma Belgorod y sobre Kursk. Rusia denuncia cada vez más ataques de drones ucranianos contra las regiones fronterizas, Crimea e incluso contra Moscú, la capital del país.