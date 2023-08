Jenni Hermoso: "Siento que tengo cerca ganar algo con la selección"

La internacional española Jenni Hermoso ha asegurado que el partido de este martes, ante Suecia en semifinales del Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda, es "la consecuencia de millones de entrenamientos y de sacrificar muchas cosas", y ha reconocido que se siente "cerca" de "ganar algo con la selección". "Para mí, jugar en el Barça ha sido uno de mis mejores momentos en el fútbol, lo he ganado absolutamente todo. Ganar una 'Champions' es algo que tenía en mente desde siempre, desde que tengo uso de razón, tienes ese trofeo en la cabeza, lo pude ganar, lo pude disfrutar. También dije que ojalá no me fuese de este equipo sin ganar algo con mi selección. Lo tengo tan cerca, estoy jugando unas semifinales, poder jugar una posible final con España...", señaló en la rueda de prensa previa al encuentro. En este sentido, mostró su deseo de poder completar un hito con el combinado español. "Me siento orgullosa de vestir esta camiseta, de representar a mí país y quiero ir a por ello. Si consigo esto, espero que me queden muchísimos más partidos para poder vivir muchísimas más cosas", indicó. "Si no hay nervios, algo no va bien. Siempre que hay que sentirlo en el estómago. También con ganas e ilusión de estar en esa final, pero antes queda el partido de mañana", explicó. Además, la delantera del Pachuca mexicano resaltó que las jugadoras se han ganado jugar las semifinales de la cita mundialista, por las que llevan trabajando muchos años. "El partido de mañana es la consecuencia de millones de entrenamientos, de muchísimos momentos que hemos pasado, en los que nos ha costado estar lejos de la familia, de sacrificar muchas cosas...", subrayó. "Poder disfrutar del partido que viene mañana no voy a decir que es un premio o un regalo porque, personalmente, me lo he trabajado mucho, he currado mucho para estar hoy aquí. Yo solo quiero disfrutarlo, que el equipo lo disfrute y que toda España también esté con nosotras", prosiguió. Respecto a la expectación que ha desatado el equipo, reconoció estar impresionada, sobre todo porque hace muy poco tiempo había "entre cinco y diez personas en la sala de prensa y 300 en la grada". "Me siento una privilegiada y muy orgullosa de formar parte de todo lo que ha pasado en el fútbol femenino", manifestó. "Quiero dar las gracias a todas aquellas que desde el primer momento han puesto las bases para que hoy podamos disfrutarlo. Yo tengo la suerte de poder disfrutarlo hoy y quiero seguir trabajando para que esto siga avanzando y que en el futuro todas esas niñas y las nuevas generaciones lo puedan disfrutar aún más y puedan seguir llenando estadios y ruedas de prensa", añadió. En otro orden de cosas, afirmó que las futbolistas suecas son "rápidas y contundentes". "Para nosotras es nuestra primera semifinal, pero veo al equipo más motivado que nunca, seguro de sí mismo. No recuerdo lo que ha pasado anteriormente", expresó. Por último, rememoró la jornada de "emociones" ante Países Bajos. "No paré de llorar, seguí llorando en el hotel un buen rato. ¡Hemos pasado tantísimas cosas juntas! Hoy tengo la suerte, como Alexia -Putellas- e Irene -Paredes-, de estar en este presente para que haya un futuro mucho más bonito", finalizó.