Gerhardsson: "Otros equipos tienen una estrella, pero España tiene muchas jugadoras habilidosas"

El seleccionador sueco femenino de fútbol, Peter Gerhardsson, ha asegurado que España, a la que se medirán este martes en las semifinales del Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda, tiene "muchas jugadoras habilidosas" mientras otros equipos disponen solo "de una o dos estrellas". "Habrá que marcarla -a Aitana Bonmatí-, pero la dificultad de España es que tienen muchas jugadoras habilidosas, mientras que otros equipos pueden tener solo una o dos estrellas. Por eso es muy importante que nos aseguremos de contrarrestarlo", declaró en la rueda de prensa previa al encuentro. Sin embargo, considera que tienen armas suficientes para afrontar el duelo ante las españolas. "Una de las nuestras fortalezas es el balón parado, pero también tenemos jugadoras extremadamente hábiles técnicamente", indicó. "No sabemos lo que va a ocurrir, es un partido de mucha presión. Las transiciones son de lo mejor que tiene España, recupera el balón muy rápido", destacó. En este sentido, apeló a sus jugadoras a ser "más rápidas" que en el duelo ante Japón. "La defensa del fútbol español me encanta. Me encanta el estilo holandés de Cruyff que heredaron, el recuperar la posición y el marcaje", señaló. Por último, Gerhardsson aseguró que tienen "plena confianza" en poder avanzar a la final. "España se parece a nosotros; son agresivas, con ataques rápidos... Nos sentimos bien, con nuevas emociones. La experiencia es común de todo el equipo, algunas llevan 150 partidos, otras siete, y todas están tranquilas", finalizó.