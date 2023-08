El rublo se desploma frente al dólar y el euro y marca mínimos desde marzo de 2022

La cotización del rublo frente a las principales monedas seguía debilitándose este lunes, cuando la divisa rusa caía hasta mínimos de marzo de 2022, tras el comienzo de la invasión de Ucrania, en sus respectivos cruces frente al dólar y el euro. De este modo, en la sesión del lunes el dólar llegaba a cambiarse por 101,0538 rublos, mientras que el euro cotizaba en 111,225 rublos, cruces que no se habían visto desde marzo de 2022. En declaraciones a la agencia rusa Interfax, el Banco de Rusia subrayó que "no hay amenaza para la estabilidad financiera", señalando que el tipo de cambio de la moneda se forma bajo la influencia de una gran cantidad de factores, incluyendo una reducción significativa en el valor de las exportaciones, mientras hay una expansión en la demanda de importaciones asociada con un crecimiento activo en la demanda interna. La semana pasada, el banco central ruso anunció que, desde el 10 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2023, no comprará moneda extranjera en el mercado con el objetivo de reducir la volatilidad en los mercados financieros, mientras que la institución continuará con las operaciones de venta de moneda extranjera.