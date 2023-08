El NRC asegura que los bombardeos sobre civiles en Ucrania dificultan la entrega de ayuda humanitaria

El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) ha asegurado que los bombardeos sobre civiles en Ucrania dificultan la entrega de ayuda humanitaria y que provocan la huida de miles de personas hacia Europa Central. "Durante la pasada noche (del domingo), los habitantes de Odesa fueron víctimas de otro ataque después de haber sufrido varias alertas y explosiones desde los primeros ataques en la región el 18 de julio, que resultaron en la muerte de civiles y la destrucción de viviendas e infraestructura vital", ha declarado el director para Ucrania de NRC, Roberto Vila-Sexto, según un comunicado. "Los trabajadores humanitarios están luchando para entregar ayuda de forma segura por todo el sur de Ucrania, donde miles de personas en necesidad no tienen acceso a esta asistencia", ha añadido Vila-Sexto. Además, ha informado de que "grandes cantidades" de civiles siguen cruzando la frontera con Moldavia debido a los continuos ataques que, si no cesan, provocarán un éxodo aún mayor hacia Europa Central, pues los ucranianos "no pueden vivir más con el miedo de perder su vida cada vez que se van a dormir por las noches". "Pedimos urgentemente a todas las partes del conflicto a respetar el Derecho Internacional Humanitario y a parar de atacar tanto a civiles como a infraestructura civil", ha finalizado Vila-Sexto.