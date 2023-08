El abogado de Rodolfo Sancho explica por qué el actor y Silvia Bronchalo no viajarán a Tailandia de momento

El futuro de Daniel Sancho se prevé cada vez más negro tras la filtración de una prueba fundamental en su contra, el ticket de los objetos que el joven compró en una tienda tailandesa el día anterior a matar y descuartizar presuntamente a Edwin Arrieta -como un cuchillo de carnicero de grandes dimensiones, bolsas de basura, gomas y estropajos metálicos-, lo que demostraría que cometió el asesinato con premeditación y por lo que podría ser condenado a pena de muerte. Durísimos momentos para los padres del chef español, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, que, como ha confirmado su abogado y portavoz, Ramón Chippirrás, no viajarán por el momento a Tailandia para ver a su hijo a pesar de que este miércoles se cumplen días días de su ingreso en prisión preventiva, finaliza el periodo de aislamiento por protocolo anti-Covid y Daniel podría comenzar a recibir visitas. El representante legal de la familia ha atendido a los micrófonos de Europa Press y ha revelado cómo se encuentran Rodolfo y Silvia que, no oculta, están desolados; y ha aprovechado para lanzar una importante petición a los medios de comunicación que están cubriendo el caso. - CHANCE: La familia ha decidido no ir a Tailandia por motivos de seguridad* - RAMÓN: La familia está abatida como podéis comprender y ahora mismo están barajando por supuesto ir a Tailandia, pero no inmediatamente. Rodolfo y Silvia intentan recuperarse, está en sus planes ir a Tailandia y eso se producirá sin dudarlo, pero no será ni hoy ni mañana. - CH: ¿Están ahora mismo en España recuperándose de la conmoción o se les ha aconsejado que de momento no vayan a Tailandia? - RAMÓN: Nosotros no aconsejamos nada de esto. Ellos siguen las informaciones que vienen de Tailandia, y la policía tailandesa ha filtrado que en el teléfono de Daniel han aparecido amenazas de muerte para Daniel y su entorno más próximo, a partir de aquí hay que entenderlo. - CH: ¿El comunicado de Xenia Tostado cómo les llega a ustedes? ¿qué les dice para que salga ese comunicado? - RAMÓN: Como portavoz de una de las partes, de Rodolfo en este caso, hablamos con ellos y creen que es necesario hacer ese comunicado porque Xenia se había intentado poner en contacto con la prensa y parece ser que no había tenido mucha repercusión y necesitaba expresar lo que pone en el comunicado. Nosotros recibimos el comunicado ayer y bueno, agradecer que ha tenido la repercusión que esperaba. - CH: ¿No quieren salir de casa? ¿no se ven con fuerzas ahora mismo? - RAMÓN: Es que es muy complicado, hay una niña pequeña por medio también, la hermana de Daniel que también pregunta por él. Hay personas en la calle con cámaras, hay muchos medios* por favor, hay que respetar un poco tanto a Rodolfo como a Xenia y a la madre de Daniel, Silvia, y dejarles un poco que ellos ya decidirán cuando salir ante vosotros y hablar sin ningún problema. - CH: Su compañera comentó que por lo que ella sabía el caso iba a dar un giro de 180 grados. 180 grados es que sea inocente Daniel Sancho. - RAMÓN: No, 180 grados no. No es que Daniel Sancho sea inocente o no, lo que pasa es que no tenemos actuaciones ni policiales ni judiciales, estamos esperando a ver si podemos tener acceso a ellas que está complicado porque Tailandia no es un país que deje salir la información fuera. Nosotros nos referimos a lo que ha dicho el personal de rescate, los sanitarios que han cogido los restos. Parece que esta manipulación está hecha por más de una persona, simplemente eso. ¿Qué hay otra persona detrás? No sabemos - CH: Ustedes siguen la línea de que hay otra persona que ayudó a Daniel Sancho - RAMÓN: Nosotros no queremos seguir ninguna línea, nosotros tenemos en la mesa bastantes hipótesis planteadas y vamos a ver cuando tengamos las actuaciones policiales y judiciales, repito que es importante porque es todo elucubrar y hablar de la información que llega por prensa. - CH: ¿Pero una de esas líneas es que Daniel Sancho es inocente? - RAMÓN: Dentro de las hipótesis planteadas hay que plantearla. Nosotros somos profesionales de la criminología y nos tenemos que plantear hipótesis de lo que ha pasado. Tenemos por supuesto la hipótesis que plantea la policía Tailandesa pero tenemos otras hipótesis también. Hay que estudiarlas todas, hay que estudiarlas para saber qué es lo que ha podido pasar independientemente de lo que luego la policía tailandesa nos informe porque insisto, esto no ha pasado en España, ha pasado en Tailandia. - CH: ¿Por lo tanto que él sea autor confeso lo ponen ustedes en duda? Él ha dicho que lo ha cometido, ¿pero creen que ha podido estar coaccionado? - RAMÓN: Lo que queremos ver son las declaraciones que ha hecho Daniel, ver si esas declaraciones se han efectuado también en grabación de video para ver si lo que está contrastado en papel es realmente lo que él ha dicho porque estamos seguros de que Daniel no solo ha dicho lo que se ha filtrado sino que también ha dicho más cosas. - CH: ¿Creen que puede estar mal asesorado? - RAMÓN: Él en un primer momento estuvo asesorado por abogados de oficio, a partir de ahí ya luego posteriormente entró el abogado que está ahora en Tailandia con él, y bueno, ese asesoramiento de oficio fue lo que fue. Vamos a dejarlo en la pauta de que no conocemos las declaraciones. - CH: ¿Qué firma Daniel? Le vemos firmar con un policía al lado que le entrega unos papeles. - RAMÓN: Suponemos que puede ser su declaración o pueden ser trámites que haya que firmar, no lo sabemos porque no tenemos actuaciones ni judiciales ni policiales. - CH: ¿qué le parece que Daniel pida perdón a Tailandia por haber cometido este crimen en Tailandia? - RAMÓN: Insisto en que lo que hemos visto es lo que la policía Tailandesa ha querido enseñarnos, la policía Tailandesa también está haciendo su trabajo de punto al lavado de cara del país e insisto, tenemos que esperar porque no tenemos las actuaciones judiciales. - CH: ¿Cree que el que sea un caso mediático puede ayudar a Daniel Sancho? - RAMÓN: Sea mediático o que su padre sea conocido o no creo que en este caso da igual. Este caso se va a llevar de la misma manera que se están llevando el resto de casos de españoles que hay en Tailandia que están haciendo sus familias, el trabajo que tienen que hacer vía diplomática y jurídica para que sus familiares vuelvan a España. Y nosotros desde nuestro despacho vamos a actuar igual, vamos a hacer todo lo que podamos para que Daniel venga a España. - CH: ¿Qué le parece que podamos ver esos tickets de compra? ¿qué la prensa pueda estar incluso en la habitación donde sucedió todo? - RAMÓN: Eso nos dice un poco la diferencia que hay entre España y Tailandia, aquí eso nunca lo hemos visto por supuesto, aquí una instrucción de este caso sería mucho tiempo lo que se tardaría en realizar y tenemos que tener precaución en ese sentido. - CH: ¿Qué se espera de la rueda de prensa de mañana? - RAMÓN: Pues esperamos que va a ser una rueda de prensa muy dura y contundente conociendo como se está derivando la investigación de la policía Tailandesa, y a partir de ahí esperar y ver lo que dicen. Insisto en que todavía no tenemos actuaciones judiciales y eso es lo importante para nosotros. - CH: ¿Cómo se encuentra Daniel Sancho? - RAMÓN: Pues Daniel ha tenido su bajón anímico y psicológico que es normal al entrar en una prisión. Está en la enfermería y está siendo tratado y vamos a ver si podemos desde aquí ayudarle para que tenga ese apoyo psicológico y social en prisión. - CH: Se ha puesto en contacto con la familia y la familia le ha manifestado su apoyo ¿verdad? - RAMÓN: Daniel ha hablado con sus padres y por supuesto que cuenta con todo el apoyo de ellos como cualquier padre con cualquier hijo.