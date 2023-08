Dilan Yeşilgöz-Zegerius, la liberal que busca sustituir a Rutte en Países Bajos

Imane Rachidi

La Haya, 14 ago (EFE).- La liberal Dilan Yeşilgöz-Zegerius, una política neerlandesa de 46 años nacida en Turquía, es la sucesora de Mark Rutte al frente del Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) y encabezará la lista electoral de las generales en noviembre, con esperanzas de convertirse en la primera mujer al frente del gobierno en Países Bajos.

A Yeşilgöz-Zegerius no le son ajenos los entresijos de La Haya porque ha ocupado cargos dentro de dos gabinetes desde 2017, y es consciente de los problemas que heredaría de su propio gobierno de ganar los comicios: lideró las negociaciones sobre la reforma de la política migratoria que llevaron a la caída del Ejecutivo en julio.

“Con nuestras ideas para Países Bajos, haremos todo lo que podamos para ser el partido más grande en estas elecciones. Sin duda, trabajaré hacia eso con mucha energía en los próximos meses”, aseguró Yeşilgöz-Zegerius este lunes, al confirmarse que no hay candidatos rivales para liderar el VVD y que es oficialmente la cabeza de la lista electoral.

La liberal dice estar “lista” para hacer que Países Bajos “sea aún más fuerte y resistente, más seguro, próspero y preparado para el futuro”. Pero admitió que el hueco que hay que llenar es grande porque “lo que Mark Rutte ha hecho por el VVD y Países Bajos difícilmente puede expresarse con palabras”, añadió.

POLÍTICA MIGRATORIA

Yeşilgöz-Zegerius nació en Ankara en 1977 en una familia turco-kurda y huyó de Turquía con su madre y su hermana cuando tenía ocho años en un viaje que recuerda como “en medio de la noche, con controles”, en un trayecto de Bodrum a la isla de Kos, en el mar Egeo, en una barca destartalada, y después, vía Atenas a Países Bajos, adonde ya había huido su padre, Yücel, activista y sindicalista.

El diario neerlandés "Volkskrant" la describió como "una pit bull con empatía", y la prensa local destaca su llegada de forma irregular a Países Bajos para estar con su padre, “una reagrupación familiar” como la que ella quiere ahora restringir a los refugiados de guerra: tiene como propuesta limitar a 200 el número total de familiares directos de refugiados que pueden llegar al mes a Países Bajos y un periodo de espera mínimo de dos años.

“No siento una doble lealtad por tener también pasaporte turco. Cuantas más nacionalidades, mejor. Dejarlo así fue más una elección pragmática para mí. Es difícil deshacerse de la nacionalidad turca y es problemático al visitar Turquía”, señaló al "Volkskrant".

Además, consideró que la influencia de Ankara en la comunidad turca en el exterior no está vinculada a ese documento, “cuando se habla del brazo largo de (el presidente turco, Recep Tayyip) Erdogan, no es por el pasaporte, es por ese plató de televisión en las casas de la gente, los discursos en las mezquitas y por la comunidad cerrada; ese trozo de papel no supone ninguna diferencia”.

Estudió Ciencias Sociales y Culturales en la Universidad VU de Ámsterdam, donde también obtuvo su máster en Cultura, Organización y Gestión en 2003. De 2004 a 2006 trabajó para el municipio de Amersfoort y luego asesoró a Ámsterdam en política de coffeeshops, barrio rojo y violencia doméstica.

CENTRODERECHA

Su carrera política empezó en el Partido Socialista, pero abandonó la izquierda porque, dice, “de repente todo se centraba en su lugar de nacimiento” y le pareció “paternalista”, afirmó.

“Años después, cuando vivía en Ámsterdam, me di cuenta de que pertenecía al liberalismo. Nunca he tenido ese tipo de preguntas en el VVD”, aseguró.

En las filas del VVD, su figura ha ido en ascenso desde 2014, cuando ocupó un escaño en el consejo municipal de Ámsterdam, con temas de seguridad. Su discurso duro con la delincuencia despierta cierta resistencia en parte del partido, y hay quien la acusa de “hacerle el trabajo sucio” a la ultraderecha.

En las elecciones de 2017, dio el salto al Parlamento, primero como portavoz de Justicia y Seguridad del VVD, y después encargándose de política climática y energética.

En enero del año pasado, fue nombrada ministra de Justicia y Seguridad en el gobierno que dimitió el 7 de julio por diferencias sobre la política del asilo, por la insistencia de Yeşilgöz-Zegerius y Rutte de restringir el derecho de quienes huyen de la guerra a reagrupar a sus hijos, padres y pareja. EFE

