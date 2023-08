Carlos Alcaraz: "Mi principal objetivo es seguir en la cima"

El tenista español Carlos Alcaraz confesó este domingo en Cincinnati que su "principal objetivo" ahora mismo es defender el número uno del mundo, en una "batalla" con el serbio Novak Djokovic que piensa "disfrutar" y que sigue esta semana en Estados Unidos. "Me gustan estas batallas. Me gusta saber que puedo perder y puedo recuperarlo a la misma vez. Está claro que hay que disfrutar cuando la batalla es contra una de las leyendas de nuestro deporte, contra Novak. Siento que soy su principal rival. Para mí, es una locura, y estoy intentando disfrutarlo", dijo. El murciano sigue su calendario en el séptimo Masters 1000 de la temporada, el de Cincy con la presencia de un Djokovic que no estuvo en Toronto, después de caer en cuartos de final de Canadá con el estadounidense Tommy Paul. "Hay que fijarse objetivos durante la temporada, en cada torneo. Y para mí ahora mismo el principal objetivo es seguir en la cima y si pierdo, intentar recuperarlo tan rápido como pueda. Es algo que me ha ayudado mucho para demostrar mi mejor nivel en los grandes torneos", afirmó. Alcaraz podría garantizar mantenerse en lo más alto del ranking si es capaz de llegar a la última ronda en Ohio, pero el campeón de Wimbledon es consciente de que tendrá que mejorar tras su actuación en Canadá. "No tuve una buena semana, tengo muchas cosas que mejorar en este torneo", apuntó en rueda de prensa. "Mirando al pasado año, perdí en primera ronda de Montreal, luego hice cuartos de final en Cincinnati y más tarde gané el US Open. Tengo que sobreponerme a esa semana que tuve en Toronto, intentar jugar mejor y hacer las cosas que hice mal en Toronto mejor", añadió después de un primer entrenamiento en Cincy.