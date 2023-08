Vucic promete que jamás firmará una ley favorable a favor de la comunidad trans mientras sea presidente

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha reiterado este domingo su promesa de que jamás firmará una ley favorable a la comunidad transgénero mientras siga al frente del país. "Mientras yo sea presidente no voy a firmar ninguna ley para facilitar la existencia de un tercer género que no sea masculino o femenino, ese género fluido en el que un día te sientes mujer, otro día te sientes hombre, y locuras así", ha hecho saber en declaraciones a Pink TV. Es más, Vucic ha extendido su negativa a la ley sobre matrimonios del mismo sexo. "Así se lo hecho saber a la primera ministra, Ana Brnabic. Así que cuando la Unión Europea quiera echar la culpa a alguien, que me la echen a mí, no a ella", ha avisado el presidente serbio, acérrimo crítico de las instituciones europeas. Vucic, a continuación, ha apaciguado su discurso al asegurar que no tiene nada en contra de la comunidad LGBTQ. "No me molesta que nadie se adscriba a ese grupo", ha declarado antes de manifestar que "simplemente ocurre que Serbia es una sociedad tradicional". La capital de Serbia, Belgrado, se convertirá en la semana del 4 al 10 de septiembre de una serie de eventos organizados por la comunidad LGBTQ para exigir la igualdad de derechos, entre los que habrá una marcha por la ciudad el 9 de septiembre.