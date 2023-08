Un textilero mexicano crea calzado con diseños artesanales emblemáticos del país

Puebla (México), 13 ago (EFE).- El textilero mexicano Ricardo Hernández Xochitemol ha creado calzado artesanal con diseños inspirados en el folclore que representa a México en el mundo.

Originario del municipio de Contla de Juan Cuamatzi, en el céntrico estado de Tlaxcala, Hernández Xochitemol creó los zapatos deportivos "DINUS", en los que coloca el tradicional sarape de colores, acabados de talavera y el Calendario Azteca.

El artesano expuso a EFE que esta idea surgió en el confinamiento durante la pandemia de covid-19 porque su empresa solo elaboraba productos como bolsas y mandiles que se vendían en lugares turísticos, principalmente en destinos de playa, que padecieron cierres.

“Cuando cierran todo, nosotros no sabíamos qué hacer, no podíamos seguir trabajando porque no había turismo en ningún lado, nuestra producción bajó y nos tuvimos que renovar e idear un nuevo producto, pues había mucho tiempo para plasmar la idea completa”, narró.

Por ello, en 2021, comenzó con la creación de zapatos deportivos armados y adornados de manera artesanal.

Primero, lanzó su producto estrella, un calzado con un diseño de sarape, una especie de frazada de lana o colcha de algodón de colores vivos que se asocia con la cultura mexicana.

Este diseño en los zapatos se elabora con telar de pedal por artesanos locales que se han dedicado al rubro textil desde hace décadas.

“Orgullosamente, personas de la tercera edad nos ayudan a la elaboración del sarape, tienen tanta experiencia que nosotros les explicamos cómo queremos la tela y ellos la elaboran a su tiempo, con las especificaciones necesarias y nos es más fácil realizar los cortes y costuras”, indicó.

El creador detalló que poco a poco han entrado al mercado de las artesanías en locales de su municipio y dentro de la Secretaría de Turismo, pero en sus redes sociales de Facebook e Instagram realizan ventas y envíos a cualquier parte.

El textilero refirió que cada semana suelen elaborar un total de 25 pares por el proceso artesanal que requieren.

Las telas pueden tardar de una semana a dos, según el ritmo de los tejedores, para después cortar las piezas extras, como los vinios que servirán para darle forma al zapato deportivo. EFE

