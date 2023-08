Simeone: "Hay que estar alerta al plan A y al plan B por las posibilidades inesperadas que puedan aparecer"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que deben estar "alerta al plan A y al plan B" por las "posibilidades inesperadas" que puedan suceder en el mercado de fichajes, además de recordar que "las áreas terminan definiendo las temporadas" y que por ello deben ser "fuertes" en ese aspecto. "Veo al grupo bien, cada uno interpretando el lugar que tiene y sabiendo que el mercado está abierto hasta el 1 de septiembre; en consecuencia, siempre puede pasar algo. Hoy no, mañana puede que sí, así que hay que estar alerta al plan A y al plan B, con la posibilidad inesperada que pueda aparecer", declaró en la rueda de prensa previa al partido de este lunes ante el Granada. Además, afirmó que en el club saben "dónde está el futbolista que se necesita". "Irá en consecuencia de lo que la plantilla marque. Vinieron chicos para ayudarnos en esa faceta, al menos ahora tenemos más recambios ante alguna ausencia como las de mañana, cuando no estarán ni Axel -Witsel- ni Giménez", manifestó. Respecto a las nuevas incorporaciones, el 'Cholo' explicó que "han interpretado bastante bien el juego del equipo". "Se están adaptando a las necesidades que buscamos. Los veo bien, se han enganchado bien. Necesitamos tener los cinco cambios pronto, la fuerza está en los cinco que pueden entrar y marcar la diferencia. El equipo es competitivo y tenemos buen recambio", dijo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Por otra parte, el técnico argentino se compromete "a dar el máximo todos los partidos" durante este curso. "Mañana empieza una nueva temporada, siempre con la ilusión que genera volver a competir, volver a ver a nuestra gente, volver a estar en nuestro estadio...", destacó sobre el duelo en el Cívitas Metropolitano. También señaló la clave para esta campaña. "La regularidad en el fútbol es lo más difícil, mantener el equilibrio del juego, de la intensidad y del trabajo es lo más complejo. Todos los equipos apuntaremos a intentar encontrarla", indicó. "Es exageradamente pronto para poder opinar de algo, porque ni siquiera han jugado todos los equipos. El fútbol español siempre tiene la tónica de tener buenos futbolistas, buen juego, y la contundencia hará que los equipos estén más arriba o más abajo. Las áreas terminan definiendo las temporadas, y a ver si ahí nosotros podemos estar fuertes", explicó. Por último, Simeone aseguró que los amistosos fueron marcando "un poco la línea" que están buscando, que es la de no alejarse de lo que hicieron "al final de la temporada pasada". "Debemos ir confirmándolo día a día en el campo. Más allá de las palabras, lo más importante es el juego", subrayó. "Mañana vamos a competir con un equipo recién ascendido y que tiene la ilusión de mantener la categoría y de competir bien, que seguramente lo hará. Sabemos las dificultades que tiene el inicio de temporada: el cansancio, los equipos no terminan de estar del todo bien, los viajes preparatorios de la pretemporada... Iremos conviviendo con esas situaciones que seguramente a partir de mañana aparecerán", finalizó.