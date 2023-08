Marcos Alonso e Iñaki Peña no logran ser inscritos y se pierden el Getafe-Barça

El defensa Marcos Alonso y el portero Iñaki Peña no han podido ser inscritos todavía por el FC Barcelona y no estarán disponibles para el primer partido de LaLiga EA Sports, que el conjunto azulgrana disputa este domingo ante el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez. El madrileño y el alicantino se perderán el estreno liguero de los culés, en el que tampoco estarán Sergiño Dest ni Clément Lenglet, con los que Xavi Hernández no cuenta, ni el lesionado Iñigo Martínez. Ninguno de los tres está todavía inscrito. El conjunto catalán, en cambio, sí ha logrado inscribir a Oriol Romeu, a Ronald Araujo, a Sergi Roberto y a Abde, igual que hizo el sábado con Gündogan, que se estrena en convocatoria. Además, entran en la lista Alejandro Balde -con ficha del filial-, Lamine Yamal, Fermín López, Marc Casadó y el guardameta del Barça Atlètic Ander Astralaga, que ocupa el lugar de Peña. La convocatoria de 21 futbolistas la forman Ter Stegen, Ronald Araujo, Gavi, Ferran Torres, Pedri, Lewandowski, Ansu Fati, Raphinha, Christensen, Ez Abde, Romeu, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Gündogan, Koundé, Eric Garcia, Astralaga, Lamine Yamal, Balde, Casadó y Fermín.