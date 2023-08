Las entradas para el partido de veteranos de fútbol entre España y Argentina se pondrán a la venta el día 17

Las entradas para asistir al partido de veteranos de fútbol entre España y Argentina, que se disputará en los Campos de Sport del Sardinero el 5 de septiembre, se pondrán a la venta el jueves 17 de agosto. Así lo ha anunciado este domingo la alcaldesa de Santander, Gema Igual, quien ha animado a santanderinos y visitantes a acudir al Sardinero, que reunirá a figuras históricas del balompié argentino y español, muchos de los cuales siguen vinculados en la actualidad de forma muy directa al mundo del fútbol ejerciendo como técnicos, entrenadores u otras funciones del ámbito futbolístico. Entre ellos, ha citado a Quique Setién, Pedro Munitis, José Emilio Amavisca o Salva Ballesta, así como otros ex internacionales como Fernando Llorente, Carlos Marchena, Joan Capdevila, Marcos Senna, Juanfran Torres, Fernando Morientes, Gaizka Mendieta, Albert Luque, Diego Pablo Simeone, Javier Saviola, Augusto Fernández, el Burrito Ariel Ortega, el Muñeco Gallardo o los porteros Leo Franco y Sergio Goycoechea, entre otros. El partido será arbitrado por el ex colegiado cántabro Alfonso Pérez Burrull, de amplia experiencia internacional que dirigió partidos de Primera durante trece temporadas. Las entradas, con precios populares que oscilan entre 10 y 20 euros, se podrán adquirir online en la plataforma https://entradas.realracingclub.es y de manera presencial en las taquillas de los Campos de Sport de El Sardinero. El evento está promovido por la asociación Leyendas España, que tiene por objeto integrar a los jugadores que han formado o forman parte de la Selección Nacional de Fútbol en su máxima categoría, previa designación o selección por los encargados de la misma en las diversas épocas, siempre que, por su edad u otras circunstancias, no sean susceptibles de seguir siendo seleccionados, o, en el caso de los que forman parte actualmente, se incorporen voluntariamente a la agrupación. Está presidida por Fernando Giner, futbolista que desarrolló la mayor parte de su carrera en el Valencia y que también alcanzó la internacionalidad con la selección española.