La ONU prevé nuevos recortes en la ayuda a la población afgana si no recibe más fondos

Naciones Unidas ha denunciado que, en un momento en que las necesidades humanitarias en Afganistán atraviesan niveles máximos, la ayuda a la población previsiblemente sufrirá nuevos recortes en los próximos meses por la grave carencia de fondos, ya que el plan impulsado por la ONU sólo está cubierto en un 23 por ciento. El coste de este plan, que aglutina las reclamaciones económicas para cubrir todo tipo de proyectos sobre el terreno en 2023, asciende 3.230 millones de dólares, pero hasta el momento sólo se ha recibido 744 millones, según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU. Los recortes en las raciones de comida se atisban ya "inevitables" si no hay un cambio de tendencia. A principios de año, esta ayuda beneficiaba a 13 millones de personas pero, tras dos recortes, la ONU teme un tercero que dejaría en apenas tres millones los ciudadanos alcanzados. Por otra parte, también teme recortes en la ayuda a hogares --que ya no alcanzarían a nueve sino a cinco millones de personas--, mientras que corre peligro la viabilidad de 173 clínicas móviles que son clave para brindar atención sanitaria y nutricional a más de 70.000 niños menores de cinco años. Todo ello en un contexto marcado por el segundo aniversario de la vuelta de los talibán al poder. El régimen actual cumple este martes 15 de agosto dos años, en los que la comunidad internacional ha recortado la ayuda que brinda al país asiático. Las necesidades, sin embargo, no dejan de crecer, como lo demuestran la incesante sequía y las fuertes lluvias caídas en julio, que, además de provocar 40 fallecidos, dejaron fuertes daños para una población abocada de forma recurrente a perder sus sustentos e incluso a abandonar sus hogares --en todo el país hay unos 6,6 millones de desplazados internos--. La OCHA avisa de que recaudar más fondos es "urgente" de cara a los próximos meses, para repartir suministros antes de que caigan las temperaturas y lleguen las primeras nieves, que habitualmente dejan zonas de Afganistán completamente incomunicadas.