Julio Iglesias Jr niega las acusaciones de su ex, Vivi Domenico: "¿Infiel? Nunca en la vida, imposible"

Hace dos meses, Julio José Jr terminó su relación con Vivi Domenico y recientemente veíamos las primeras imágenes que confirmaban que ha recuperado la ilusión junto a la modelo Ariadna Romero. La brasileña no dudó en explicar cómo ella todavía no había cortado con el hijo del artista cuando se enteró de su nuevo noviazgo. Esta vez, el escenario mediático se ha iluminado con las declaraciones del hermano de Tamara Falcó, quien ha salido al frente de las acusaciones de su ex. En una sorprendente reacción, el cantante ha negado rotundamente las afirmaciones de infidelidad lanzadas en su contra por su ex pareja, enfatizando que tales insinuaciones son completamente falsas. "¿Infiel? Nunca en la vida, ¿imposible?", dijo Julio José para el equipo de Europa Press, desmintiendo las acusaciones y defendiendo su integridad. El hermano de Tamara, quien ha regresado a España recientemente, ha mantenido una actitud firme y decidida ante las polémicas declaraciones de Vivi Di Domenico. Aunque Julio José ha aterrizado en su país natal sin tener noticias de la Marquesa de Griñón, no ha ocultado su entusiasmo ante la posibilidad de convertirse en tío. "Me encanta", expresó con una sonrisa, mostrando su ilusión por la perspectiva de ampliar la familia. En cuanto a su madre, Isabel Preysler, el cantante no ha confirmado si tiene planeado visitarla durante su estancia en España. "Estoy un poco desorientado, acabo de llegar", comentó, dejando abierta la puerta a posibles encuentros familiares en el futuro. En cuanto a su vida amorosa actual, Julio José confirmó que se encuentra "muy bien" con su nueva pareja, Ariadna Romero. Sin embargo, no reveló si su relación es reciente o si ha evolucionado de una amistad a algo más profundo. El artista, ataviado con gorra y gafas de sol, ha mantenido una actitud reservada en cuanto a detalles personales.