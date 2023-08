Jorge Cadaval y Ken Appledorn disfrutan juntos de su pasión por las carreras de caballos

Jorge Cadaval, la mitad del famoso dúo cómico 'Los Morancos', se encuentra en un estado de felicidad inigualable junto a su esposo Ken Appledorn, con quien ha compartido una historia de amor que ya abarca más de 15 años. La pareja, que siempre ha destacado por su unión y apoyo mutuo, ha encontrado una pasión en común que los une aún más: las emocionantes carreras de caballos en la hermosa playa de Sanlúcar De Barrameda. Jorge Cadaval no puede ocultar su entusiasmo cuando habla sobre las carreras de caballos que se llevan a cabo en esta encantadora localidad costera. "Yo de pequeño jugaba aquí en la playa y las carreras, cuando se celebraban, tú sabes lo que hacíamos los chavales: quitarnos de en medio y ponernos para ver pasar los caballos y disfrutarlos. Y sigo disfrutando, porque me encanta", compartió con una sonrisa en el rostro. La belleza y singularidad del evento han hecho que cada año sienta la necesidad de regresar y ser parte de esta tradición única. Por su parte, Ken Appledorn, cuyo amor por las carreras de caballos ha sido compartido por Jorge, le enseñó la rica historia y la magia detrás de esta tradición local. "Yo desde pequeño nada, es que vine aquí, me impresioné con lo bonito", comentó Ken mientras recordaba cómo se enamoró de este emocionante espectáculo. Su conexión con el evento es aún más profunda, ya que durante su infancia solía disfrutar de las carreras. En definitiva, Jorge Cadaval y Ken Appledorn continúan demostrando que su amor no solo es sólido y duradero, sino que también comparten intereses profundos que enriquecen su relación día a día.