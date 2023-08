Ivana Andrés: "Estoy muy feliz de cumplir 50 partidos pasando a semifinales"

La defensa de la selección española Ivana Andrés confesó estar viviendo un "Mundial especial" después de recuperarse de lesión y de cumplir 50 partidos internacionales siendo decisiva en el pase a semifinales, con el triunfo en la prórroga ante Países Bajos. "He estado en dos Mundiales y una Eurocopa sin poder disputar ni un minuto y en este por fin lo conseguí. Me dio Jorge la oportunidad. Fueron momentos difíciles psicológicamente", dice en declaraciones a los medios de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a dos días de buscar contra Suecia la final del Mundial. Andrés se lesionó en el soleo de su pierna derecha y llegó a tiempo de ser decisiva en el duelo de cuartos, con una intervención salvadora ya en la prórroga. "Acababa de jugar dos partidos y sabía que me iba a perder el partido de Japón y el partido de octavos", recuerda, dando las gracias al equipo médico. "Durante los primeros días estuve solo en trabajo en camilla, después me incorporé al gimnasio, luego pasé al campo de manera individual y a dos días de los cuartos me entrené con el grupo para poder estar disponible", explica. La defensa valenciana confesó que vive un Mundial "muy especial". "Está siendo un Mundial muy especial para mí, acompañada de mi mujer y mi hija, son el motor de mi vida, les doy las gracias. Es muy bonito, me siento muy afortunada", apuntó, antes de recordar su ingreso en la prórroga contra Países Bajos. "Salir desde el banquillo en unos cuartos de final, con un resultado ajustado, sabía que tenía que salir muy concentrada. Cualquier fallo podía marcar la eliminatoria. Tuve la ocasión esa, no fui consciente hasta el momento en el que Cata me dice 'la que nos acabada de salvar'", recordó. "Defender la camiseta de mi país es un orgullo, hacer 50 partidos internacionales en este Mundial y hacerlo como fue, el esfuerzo, el alma, el corazón que sacó el equipo, esa garra. Qué más podía pedir. Muy feliz de haber podido cumplir 50 partidos pasando a semifinales", terminó.