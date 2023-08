Francia reitera su apoyo a la CEDEAO pero avisa que el Sahel vuelve a ser el "semillero" del yihadismo

El ministro de Defensa de Francia, Sébastien Lecornu, ha avisado que el Sahel está volviendo a ser el "semillero" del yihadismo que acaba alcanzando Europa en especial con su arraigo en países que han sido escenario de golpes de estado como Malí, Burkina Faso o, último caso, Níger. En una entrevista con el diario 'Var Matin', Lecornu ha indicado que su país apoyará cualquier decisión que la Comunidad Económica de Estados de África Occidental decida adoptar sobre la junta golpista de Níger, al frente del país desde finales del mes pasado, siempre y cuando consiga la "restauración del orden constitucional". No obstante, el ministro ha expresado su preocupación sobre los acontecimientos de los últimos meses en la región. Frente a la idea general de que Francia está perdiendo influencia en la zona en beneficio de los golpistas y su relación con Rusia, Lecornu ha explicado que "la realidad es que Francia es particularmente influyente en África, está muy expuesta precisamente porque es influyente y, por estar muy expuesta, es objeto de maniobras de desestabilización". El ministro ha asegurado que la noción de que los golpistas han asumido el poder desencantados por la falta de implicación de Francia en la lucha contra el yihadismo es completamente contraria a la realidad. "Cuando junta dio un golpe de estado en Malí, dejó de luchar contra el terrorismo", ha asegurado Lecornu. Como consecuencia, según el ministro de Defensa, "hoy en día el 40% del territorio maliense está entregado a grupos terroristas armados que amenazan con reconstituir una forma de califato", en referencia al dominio territorial del que hizo gala Estado Islámico durante su expansión por Siria e Irak. "No se trata de una cuestión de influencia, sino de seguridad colectiva: no podemos sino percibir que un gran semillero terrorista vuelve a estar a tiro de piedra de las costas del Mediterráneo", ha añadido. En último término, el ministro ha invitado a "hacer un ejercicio de sangre fría" al recordar que "las verdaderas víctimas de lo que sucede hoy son, sobre todo, las poblaciones de los Estados africanos afectados". Sobre el despliegue francés que hay en Níger -- fuerzas de la operación 'Barkhane' que se retiraron al país africano tras su salida de Malí -- "nuestros soldados están acostumbrados a situaciones complicadas", ha aseverado el ministro antes de recordar que el despliegue francés se encuentra en el país a invitación del presidente depuesto, y detenido desde la asonada, Mohamed Bazoum.