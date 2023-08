El Papa Francisco alenta a la HOAC a seguir "tejiendo vínculos de fraternidad" y a construir una sociedad "más justa"

El Papa Francisco ha alentado a la militancia de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) a continuar "tejiendo vínculos de fraternidad, llevando la luz del Evangelio y construyendo una sociedad más justa", y ha expresado su "profundo" reconocimiento a este movimiento eclesial por su "valiosa entrega y compromiso en seguir siendo Iglesia que camina en el mundo del trabajo". Este ha sido el mensaje que ha trasladado el Pontífice argentino a través de una carta remitida a los asistentes a este encuentro de trabajadores cristianos, un escrito en el que ha enfatizado la "importancia" del trabajo como un componente "esencial" de la vida y la dignidad de las personas. Esto, ha precisado el Papa Francisco, puesto que no es simplemente una actividad productiva, sino un medio a través del cual se colabora con Dios en la obra de la creación y las personas se realizan como seres humanos. Desde este sábado y hasta el próximo 15 de agosto de 2023 se celebra en Segovia la XIV Asamblea General de Militantes de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), movimiento de trabajadoras y de trabajadores cristianos, con el lema 'Tendiendo puentes, derribando muros. Iglesia en el mundo obrero tejiendo vínculos de fraternidad'. Para el Pontífice, el trabajo, en todas sus formas, permite ser "cocreadores y participar en la construcción de un mundo más justo y fraterno", razón por la que ha hecho hincapié en la "necesidad" de ser una Iglesia que acompaña desde las periferias del mundo del trabajo. "Nuestro compromiso no puede limitarse a discursos o acciones aisladas, sino que debe ser un testimonio constante de solidaridad y apoyo hacia aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad laboral y social", ha subrayado el Papa Francisco, al tiempo que ha indicado que ser una Iglesia que acompaña desde las periferias "implica estar cerca de aquellos que sufren la precariedad laboral y la falta de oportunidades". De la misma manera, el Pontífice ha asegurado que la Iglesia debe ser una "presencia activa, caminando con ellos, escuchándolos y colaborando en la búsqueda de soluciones justas y duraderas", en la medida en que la labor de los cristianos "no se limita a los muros de las iglesias, sino que impulsa a salir al encuentro de aquellos que más necesitan de amor y fraternidad". ESTAR JUNTO A LOS TRABAJADORES En la misma línea, el Papa ha remarcado que es "fundamental" que los cristianos estén junto a las personas trabajadoras que se enfrentan a la "desesperanza y la exclusión debido a la falta de trabajo", en un mundo donde el desempleo sigue afectando a muchas familias. Por este motivo, el Papa Francisco ha incidido en que la labor de la Iglesia es brindarles acompañamiento y esperanza, alentándolos a "no perder la confianza" y a buscar oportunidades para reinsertarse en el mundo laboral. Así, el Pontífice ha animado a los asistentes a este encuentro de trabajadores cristianos a continuar "tejiendo vínculos de fraternidad, llevando la luz del Evangelio y construyendo una sociedad más justa". "Les exhorto a seguir siendo pueblo de Dios en medio de la vida obrera, y sigan tejiendo historias de encamación y abrazo. La Iglesia necesita de ustedes", ha apostillado el Papa Francisco en su mensaje dirigido a la XIV Asamblea General de la HOAC. Por último, ha agradecido la entrega de estos trabajadores cristianos y ha bendecido la asamblea.