Dreesen (Bayern): "Íbamos a presentar a Kepa si no hubiese decidido fichar por el Real Madrid"

El consejero delegado del Bayern Múnich, Jan-Christian Dreesen, ha asegurado que el portero español Kepa Arrizabalaga estuvo "muy cerca" de fichar por el club alemán "si no hubiera decidido fichar por el Real Madrid". "Estuvimos muy cerca anteayer. Queríamos haber presentado hoy a Kepa como portero si no hubiera decidido al final fichar por el Real Madrid. Kepa es español, es normal que la aceptase", señaló Dreesen durante la presentación oficial del delantero inglés Harry Kane. Así, el club blanco podría anunciar en las próximas horas la llegada del guardameta del Chelsea, de 28 años, que podría recalar en Chamartín en calidad de cedido. El Bayern busca un nuevo guardameta después de que se retrasara el regreso de Manuel Neuer tras una fractura en la pierna y de que el titular de la temporada pasada, Yann Sommer, se marchara al Inter de Milán. Por el momento, Sven Ulreich es el único guardameta experimentado de la plantilla. "Estoy convencido de que encontraremos una solución antes del 1 de septiembre. En Sven Ulreich tenemos un portero que siempre está ahí cuando hace falta. Confiamos en que Manuel regrese en el transcurso de la segunda mitad del año, pero no podemos predecirlo con exactitud. Esperamos poder presentar pronto una solución a la situación", indicó Dreesen.