Crónica del Getafe CF - FC Barcelona, 0-0

El FC Barcelona no pudo (0-0) con el Getafe este domingo en su visita al Coliseum de la primera jornada de LaLiga EA Sports, una nueva pesadilla azulgrana al sur de Madrid, desquiciado de menos a más para terminar con Raphinha y Xavi Hernández expulsados y reclamando un penalti en el minuto 103. Hasta ahí llegó el encuentro, con una larga revisión de VAR en la que Soto Grado parecía que iba a pitar un penalti de Iglesias sobre Araujo, pero terminó señalando una mano de Gavi en el toque anterior. Una acción de las complicadas y las polémicas, en un descuento eterno, para que el curso empiece con salsa. El Barça se encontró un hueso conocido, donde no había sido capaz de ganar en sus tres últimas visitas, con el añadido de ser un primer partido de campaña. Con las máquinas aún por engrasar, aunque casi todos viejos conocidos, el equipo de Xavi sufrió para generar peligro ante un buen muro 'azulón' marca registrada. Los locales incluso dieron el primer susto en el área rival, con un Latasa que no llegó a rematar, pero el equipo de Bordalás no tardó en plantar su amplia línea defensiva, de hasta seis jugadores. Al Barça se le vio el ritmo de verano, insuficiente para sorprender o encontrar huecos, junto a la imprecisión también de estas fechas. El 'Geta' no dudó en cortar cualquier conato de peligro culé, con los visitantes quejándose desde bien pronto al colegiado por las faltas. Lewandowski y Raphinha tuvieron batallas de todo tipo y David Soria estuvo también al quite para mantener la portería madrileña a buen recaudo. El Barça lo intentó por fuera también con Oriol Romeu, pero la desesperación y el pique salieron pronto. Los de Xavi tiraron de la banda derecha y el juego directo, con Pedri algo más anulado, y Raphinha pasó a ser lo más peligroso, con una llegada que terminó en el poste tras la parada de Soria y el rechace de Mitrovic. Por otro lado, el brasileño fue también quien más se calentó y se fue a la calle por una agresión a Gastón. Tras un alargue de 10 minutos, el cuadro culé trató de rearmarse con el paso por vestuarios y el Getafe tuvo tiempo para pensar si ir a por el partido. La reanudación la marcó la entrada al campo de Abde, quien puso la directa por la banda, tratando de hacer olvidar a Dembélé, y tuvo una buena opción de gol a pase de Pedri. El canario siguió apareciendo poco, pero cada vez que lo hizo fue para dejar solo ante el portero a un compañero. El jugador menos del Barça no se notó y al Getafe se le fue la 'ventaja' cuando cerca de la hora de encuentro Jaime Mata pecó con la segunda amarilla, dejando un 10 contra 10. A los de Bordalás no les quedó otra que el repliegue ya que Xavi tenía aún unas cuantas armas en el banquillo. El joven Yamal, Ansu Fati y Gavi saltaron para ayudar a encontrar el gol en los últimos minutos, los últimos 20 ya sin Xavi por protestar. Yamal, de 16 años, dejó destellos y puso una en bandeja a Ansu Fati, pero el 'Geta' no regaló ni un centímetro de facilidades. Con todo, llegando al minuto 100, llegó la jugada de la que se hablará esta semana. El Barça reclamó el penalti sobre Araujo y el colegiado recibió el aviso del VAR, pero por medio también estaba la posible mano de Gavi. Una acción que, según la cámara, parecía una cosa u otra. El Coliseum celebró como un gol que la decisión fue a su favor y no a la de un campeón que empieza perdiendo puntos. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: GETAFE CF, 0 - FC BARCELONA, 0. --ALINEACIONES. GETAFE CF: Soria; Damián, Iglesias, Mitrovic (Portu, descanso), Duarte, Gastón; Aleñá ('Choco' Lozano, min.65), Djené, Maksimovic; Mata y Latasa (Mayoral, min.64). FC BARCELONA: Ter Stegen; Araujo, Koundé, Christensen (Abde, descanso), Balde; Oriol Romeu (Yamal, min.76), De Jong, Pedri (Ansu Fati, min.79); Raphinha, Lewandowski y Gündogan (Gavi, min.79). --ÁRBITRO: Soto Grado (C.Riojano). Amonestó a Mitrovic (min.15), Mata (min.31), Aleñá (min.38), Damián (min.83), 'Choco' Lozano (min.84), Djené (min.91) y Portu (min.105) por parte del Getafe. Y a Raphinha (min.38) y Gavi (101) en el Barça. Expulsó a Raphinha (min.43) por roja directa y a Mata por segunda amarilla (min.57). --ESTADIO: Coliseum Alfonso Pérez.