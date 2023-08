(Crónica) Chelsea y Liverpool siguen su tradición de empatar

Chelsea y Liverpool firmaron tablas (1-1) este domingo en su estreno en la Premier, un resultado ya habitual entre ambos con el séptimo empate seguido, mientras que el Tottenham no pudo con el Brentford (2-2). En Stamford Bridge, dejó un vibrante encuentro para empezar la liga inglesa, con intercambio de golpes y puntos por los goles de Luis Diaz y Axel Disasi. El equipo londinense fue de menos a más, con un Liverpool que mandó con la posesión y con las llegadas de Mohamed Salah. El egipcio se inventó la asistencia del gol de Diaz, en el minuto 18, y poco después firmó el segundo pero fue anulado por fuera de juego. El Chelsea encontró el empate en una segunda jugada de un saque de esquina, con el central Disasi acertado cual delantero, y tuvo también un gol anulado por fuera de juego de Chilwell. En la segunda parte, no se movió el marcador, a pesar del arreón final de ambos, con el equipo de Mauricio Pochettino dando muestras de iniciar una nueva etapa con mejores sensaciones. Darwin Núñez, que estuvo poco participado, tuvo la opción final de los 'reds', pero el Chelsea tuvo también la suya ante un Alisson salvador. Además, la jornada dejó también este domingo el empate (2-2) entre Brentford y un Tottenham ya sin Harry Kane, fichado por el Bayern. Pese a no tener a su talismán Ivan Toney, el Brentford tuvo gol con Mbeumo y Wissa, pero los 'Spurs' respondieron con Romero y Emerson Royal, quien puso el 2-2 justo antes del descanso. --RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 1 EN LA PREMIER LEAGUE. -Viernes 11 de agosto. Burnley - Manchester City 0-3. -Sábado 12. Arsenal - Nottingham Forest 2-1. Bournemouth - West Ham 1-1. Brighton - Luton Town 4-1. Everton - Fulham 0-1. Sheffield United - Crystal Palace 0-1. Newcastle United - Aston Villa 5-1. -Domingo 13. Brentford - Tottenham 2-2. Chelsea - Liverpool 1-1. -Lunes 14. Manchester Utd - Wolverhampton 21.00.