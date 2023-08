Bertín Osborne regresa a los escenarios tras la noticia de su paternidad con Gabriela Guillen

Tras alejarse del foco mediático debido a la controversia generada por su futura paternidad a los 69 años, Bertín Osborne ha regresado a los escenarios con fuerza y alegría en Elche, donde ha ofrecido un espectáculo inolvidable para sus seguidores. Sin embargo, lo que robó el centro de atención no fue solo su impresionante actuación, sino también todas las noticias que giran a su alrededor. Las primeras imágenes de Bertín Osborne tras hacerse público que espera un hijo con Gabriela Guillén, y es que desde entonces ha preferido mantenerse al margen y no hacer ninguna aparición pública. Con una sonrisa radiante en el rostro, el cantante apareció en la ciudad ilicitana y demostró su total compromiso con su música y su público. Atento a cada detalle durante el ensayo, prestó especial atención a los músicos que se encontraban en el escenario, demostrando su gran profesionalismo. Momentos después, Bertín se entregó por completo en el escenario, dejando su corazón y alma en cada canción. El público no escatimó en muestras de cariño y admiración, ovacionando al artista y coreando sus canciones con entusiasmo. En un emotivo momento, Bertín compartió algunas anécdotas de su vida, recordando con humor su experiencia trabajando en una bodega. Entre risas y con el humor que le caracteriza, reveló: "Yo trabajaba en una bodega, es un negocio de pelotas, os tengo que decir. Coño, si no vendes el vino, te lo bebes. Mucho mejor que vender tornillos, a ver qué haces con ellos". Su autenticidad y cercanía con el público hicieron que otros temas pasaran desapercibidos durante la noche. El cantante también compartió con el público detalles íntimos sobre la influencia de su madre en su carrera. "Siempre me decía 'inténtalo, porque si lo intentas, lo conseguirás'", recordó con emoción. Unas palabras de aliento que reconoce que le dieron la fuerza necesaria para perseguir su sueño y llegar a donde está hoy. Cuando llegó el momento de cantar rancheras, Bertín mostró su lado más cercano y se unió a un grupo de talentosos mariachis que lo acompañaron en el escenario. Entre canción y canción, el público no pudo evitar mostrar su admiración al ver al artista cambiar de camisa, lo que generó una oleada de pitidos y gritos de "¡guapo!". Sin duda, la noche en Elche fue un cúmulo de emociones y sorpresas donde Bertín Osborne demostró una vez más por qué es un ícono de la música, cautivando a su audiencia con su voz y carisma incomparables. Por un momento, el cantante pudo dejar atrás todas las controversias relacionadas con Gabriela Guillén o Chabeli Navarro que le persiguen desde hace semanas.