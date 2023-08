Ana María Aldón responde con sinceridad si apoyará el negocio de Gloria Camila: "No, porque tenemos estilo diferentes"

Alejada del foco mediático y enamorada de nuevo, Ana María Aldón ha querido responder a algunas preguntas del equipo de Europa Press sobre su nuevo reto profesional y su relación amorosa con Eladio. La diseñadora, conocida por su matrimonio con Ortega Cano, también ha opinado sin pelos en la lengua sobre el nuevo negocio de Gloria Camila. Cuando se le ha preguntado si estaría apoyando el nuevo proyecto de la hija del torero, Ana María no ha dudado en responder con total sinceridad: "No, porque tenemos estilos diferentes". Su respuesta, sin pelos en la lengua, deja en claro que ambas siguen manteniendo una relación distante. La colaboradora de televisión, quien se encuentra en un momento de gran felicidad gracias a su relación con Eladio, también ha compartido su opinión sobre el futuro de su amor. Con una sonrisa radiante, expresa: "He encontrado el amor, y si las circunstancias lo permiten, no descarto pasar por el altar. Cuando uno encuentra la verdadera felicidad, todo es posible". Al hablar sobre su pareja, Ana María Aldón no puede ocultar su entusiasmo y admiración. Con los ojos brillantes, comenta: "Estoy muy feliz, muy feliz. Estoy enamorada, mucho". La pasión y alegría que transmite al hablar de su relación con Eladio dejan claro que ha encontrado una conexión especial.