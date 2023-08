Albert Rivera responde contundente a los rumores que le relacionan con Aysha Daraaui

El ex líder de Ciudadanos, Albert Rivera, regresó a la capital española después de unas vacaciones de descanso, pero parece que su retorno no estuvo exento de momentos tensos. A su llegada al aeropuerto, evitó comentar sobre los recientes rumores sobre una posible nueva historia de amor en su vida y expresó. Visiblemente molesto, Rivera exclamó: "¿Otra vez molestando a la gente, de verdad?". Al ser preguntado si preferiría mantenerse al margen de las polémicas, asintió con la cabeza en señal de acuerdo. En referencia a las imágenes que circularon de él junto a Aysha Daraaui en la playa, declaró: "¡Que nunca hablo!". A pesar de expresar comprensión por el trabajo de los medios, Albert dejó claro que también espera que se respeten sus derechos a la imagen y la intimidad: "Si yo entiendo vuestro trabajo, pero el derecho a la intimidad es de todos los españoles, no sólo de unos cuantos. El derecho a la imagen también, pero es vuestro trabajo y es mi derecho como el de cualquier otro español. Sólo os pido que me dejéis tranquilo como a cualquier otro español, ni más ni menos." Albert también hizo hincapié en el respeto a su familia y a las personas cercanas a él: "Yo respeto mucho vuestro trabajo, pero respetar mi vida, a mi familia y a mi gente como a cualquier otro ciudadano español, ni más ni menos. No quiero ser ni más ni menos que cualquier otro." Al ser cuestionado sobre su estado sentimental, Albert Rivera mantuvo un silencio significativo y optó por salir rápidamente del aeropuerto, buscando alejarse de la atención de los medios para continuar enfocando su vida en sus asuntos personales y profesionales.