Yulen Pereira disfruta de su soltería junto a Anuar Beno en Ibiza

Ibiza, un destino paradisíaco conocido por sus playas y buen ambiente, ha sido el lugar elegido por Yulen Pereira y Anuar Beno para relajarse y disfrutar de unas merecidas vacaciones. El hermano de Asraf Beno y el talentoso esgrimista han sido captados divirtiéndose y relajándose durante su estancia en la isla. El primer verano de soltero de Yulen tras su ruptura con Anabel Pantoja, quien ya ha confirmado tener una nueva ilusión en el amor. Esta vez, los rumores no han fallado y la sobrinisima de Isabel Pantoja ha hecho oficial su relación con el fisioterapeuta de su tía, con el que actualmente mantiene una relación de lo más discreta y alejada del foco mediático. Volviendo a Ibiza, la diversión comenzó en una soleada tarde junto a la piscina, donde Yulen se unió a Anuar y una amiga en un animado encuentro. Mientras el hermano de Asraf Beno ya se encontraba disfrutando del agua en compañía de su amiga, Yulen decidió sumarse a la diversión. Los tres amigos compartieron risas, charlas y bebidas mientras se relajaban al borde de la piscina. En un giro inesperado, Anuar Beno se despidió momentáneamente de sus amigos, dejando a Yulen Pereira en compañía de su amiga. La diversión continuó cuando el deportista y su amiga se entregaron a la música y al baile en el agua. Mientras la tarde avanzaba, el exnovio de Anabel aprovechó para hablar por teléfono con el altavoz puesto y posteriormente, no dudó en posar para su acompañante con la que posteriormente revisó las fotografías con complicidad. Pero la diversión no terminó ahí. Yulen y Anuar compartieron un momento íntimo cuando su amiga se retiró. Dentro de la piscina, aprovecharon para charlar y reír, demostrando la solidez de su amistad y la cercanía que comparten. El grupo de amigos creció a medida que la tarde avanzaba, y todos juntos disfrutaron de una tarde llena de risas, conversaciones animadas y buenos momentos bajo el cálido sol ibicenco.