Un juez federal paraliza una ley en Idaho que obliga a estudiantes a usar baños según su sexo asignado al nacer

Un juez federal estadounidense ha paralizado de forma temporal una ley firmada por el gobernador republicano del estado de Idaho, Brad Little, que impide a los estudiantes de los colegios públicos usar baños que no se corresponden con su sexo asignado al nacer. El juez de distrito David Nye ha argumentado que sus razones para impulsar una orden de restricción temporal contra la legislación responden a la preservación del 'statu quo' de cara a valorar "un enfoque más adecuado en la coyuntura actual" más adelante. "El fallo de la corte será un descanso para los estudiantes trans en Idaho, que tienen derecho a la dignidad, la seguridad y el respeto en la escuela", ha señalado el abogado de los demandantes, Peter Renn, según ha recogido la cadena NBC News. La demanda, presentada por una estudiante trans bajo pseudónimo con el apoyo de una asociación estudiantil, afirma que la ley estatal firmada en marzo por el gobernador republicano del estado discrimina a las personas por su identidad de género. Además de la obligación que tienen los colegios de facilitar a los estudiantes baños, vestuarios, duchas o vestidores separados para hombres y mujeres, la legislación también contempla que cualquier estudiante pueda emprender acciones legales si se incumple la norma. En concreto, los demandantes pueden recibir hasta 5.000 dólares (más de 4.500 euros) en compensación por ver a una persona del sexo opuesto en un baño que "no le corresponde", recogió la cadena CNN el pasado mes de marzo.