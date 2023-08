Thibaut Courtois muestra su faceta más romántica con su mujer en las últimas imágenes antes de su lesión

Uno de los jugadores estrella del Real Madrid, Thibaut Courtois, fue visto compartiendo una cena romántica con su esposa, Mishel Gerzig, momentos antes de su reciente lesión. Las fotografías capturaron a la pareja junto a los hijos ddel portero mientras salían de cenar, mostrando un lado cercano y cariñoso del guardameta. Courtois, conocido por su destacada presencia en la portería del equipo merengue, compartió su felicidad y amor por su esposa en unas declaraciones al equipo de Europa Press: "Me siento muy feliz, sí, súper". El portero belga también habló sobre el día de su enlace matrimonial, describiéndolo como "lo más especial de la vida". Courtois elogió la belleza de su ya esposa, asegurando que lucía "guapísima" en ese día inolvidable. Para el arquero, la boda destacó por "la unión con el amor, los amigos y la familia", resaltando la importancia de esos vínculos en su vida. Por su parte, Mishel Gerzig, aunque más tímida ante las cámaras, no pudo evitar sonreír cuando le preguntaron si tenía planes de tener hijos en el futuro. Esta pequeña pista desató especulaciones sobre una posible expansión familiar para la pareja. En otras cuestiones, Thibaut Courtois se mantuvo discreto sobre el posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid y la posibilidad de que Sergio Ramos vaya a la Real Sociedad. El portero aseguró que no tiene información concreta sobre esos temas, manteniendo el misterio en torno a los movimientos del club blanco.