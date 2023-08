Scariolo: "Estados Unidos puede hacer cinco equipos perfectamente capacitados para ganar el oro"

El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, ha asegurado que Estados Unidos, a la que se enfrentarán este domingo en un amistoso de preparación para el Mundial y que supone "el más fuerte que existe en el mundo", puede "hacer cinco equipos perfectamente capacitados para ganar la medalla de oro". "Queda otra etapa de nuestra preparación. El rival es el más fuerte que existe en el mundo; Estados Unidos es un equipo que, por cantidad de talento, puede hacer cinco equipos perfectamente capacitados para ganar la medalla de oro", señaló en declaraciones a los medios de comunicación. Además, resaltó el nivel de la plantilla confeccionada por Steve Kerr. "Es un equipo lleno de estrellas de primerísimo nivel, que no han tenido quizás, entre el público menos entendido, es estatus de superestrellas porque no todo el mundo sigue la NBA como la seguimos nosotros profesionalmente, desde dentro", manifestó. "Es cierto también que todos los años, a pesar de que tenían equipo para ganar de 30 puntos a cualquier rival, no siempre lo consiguieron, por las razones que sea. A veces se encuentra margen para competir", concluyó.