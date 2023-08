Rusia denuncia varios ataques ucranianos contra el puente de Crimea y en la región de Belgorod

El gobernador de Crimea, Sergei Aksenov, ha asegurado este sábado que las fuerzas aéreas rusas han derribado varios misiles ucranianos sobre el puente de Kerch, que conecta la península anexionada por Moscú con la región rusa de Krasnodar, mientras las autoridades de la región rusa de Belgorod han anunciado la intercepción de un avión no tripulado ucraniano. Aksenov ha afirmado que el puente no ha sufrido daños, si bien la carretera permanece cerrada de forma temporal por razones de seguridad. Las autoridades han pedido a la población que mantenga la calma, según ha recogido la agencia de noticias Interfax. Más tarde, el Ministerio de Defensa de Rusia ha indicado en un comunicado que Kiev ha llevado a cabo un ataque, que ha tildado de "terrorista", sobre las 13.00 horas (hora local) contra el puente de Kerch con un misil guiado antiaéreo S-200. "El misil ucraniano fue detectado e interceptado oportunamente en el aire por los sistemas de defensa aérea rusos", ha señalado, agregando que no ha habido que lamentar víctimas ni daños, según ha recogido la agencia de noticias TASS. Poco después tendría lugar otro ataque exactamente igual, con el mismo modelo de misil, sin dejar víctimas no heridos. El Ministerio de Defensa ha aprovechado para denunciar al menos una veintena de ataques de aviones no tripulados de Ucrania contra sus posiciones en la península más otro ataque de un dron en la región rusa de Belgórod, cerca de la frontera con Ucrania, también desarticulado por los sistemas de defensa, según ha confirmado también su gobernador Viacheslav Gladkov. Hace una escasa semana, un ataque con drones submarinos ucranianos ocurrido a unos 51 kilómetros provocó daños al buque petrolero ruso SIG, procedente de Turquía, si bien ningún miembro de la tripulación resultó herido. A mediados de julio, uno de los tramos del puente de Kerch fue golpeado por varios drones en un ataque que dejó dos víctimas mortales. Las autoridades rusas acusaron directamente a Ucrania de estar detrás del ataque. Desde Kiev, sin embargo, alegaron que el suceso se trató de un ataque de falsa bandera ruso.