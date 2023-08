Rusia asegura haber "frustrado" un ataque con drones ucranianos sobre Crimea, destruyendo 14 de ellos

El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado este sábado de que Las fuerzas aéreas rusas han repelido durante la madrugada un ataque llevado a cabo por drones ucranianos sobre la anexionada península de Crimea, en el mar Negro. "Anoche, las fuerzas rusas frustraron el intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista en la península de Crimea utilizando 20 vehículos aéreos no tripulados", ha afirmado el Ministerio de Defensa en un comunicado. Según el comunicado, los efectivos de defensa antiaérea de Rusia destruyeron 14 drones y bloquearon otros seis. La información no pudo verificarse de forma independiente. No obstante, en el mismo mensaje, recogido por la agencia rusa de noticias TASS, se aclara que el mencionado ataque "no ha causado víctimas ni daños". A primera hora de la noche, las defensas antiaéreas se habían activado sobre partes de Crimea, según ha relatado el asesor de las autoridades de la península de Crimea, Oleg Kryuchkov, en su canal de Telegram, al tiempo que llamaba a mantener la calma.