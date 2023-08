Previa del Getafe CF - FC Barcelona

El FC Barcelona inicia la defensa del título liguero este domingo en el Coliseum Alfonso Pérez (21.30 horas), feudo donde no ha ganado en sus tres últimas visitas y donde espera un Getafe CF que, como el propio Barça, está incompleto y a la espera de poder cerrar su plantilla con el objetivo de evitar una nueva lucha agónica por la salvación. Sí, el 'Geta' sufrió de lo lindo para salvarse y, de cara a esta temporada, confía en el regreso de José Bordalás al banquillo para no pasar por la misma situación. Pero, de momento, en el Coliseum echan de menos fichajes que den amplitud y calidad a una plantilla que parece mermada. En un escenario similar está el Barça, más pendiente de los despachos y de las cifras de la masa salarial que del 'verde'. El técnico, Xavi Hernández, no sabe todavía qué jugadores tendrá o no a su disposición. "Parece ser que vamos a poder inscribir a la mayoría de los jugadores", explicó en rueda de prensa, aunque aseguró que la directiva es "optimista" al respecto. Todo ello podría distraerle y dificultar una visita al Getafe ya complicada de por sí. Los tres últimos partidos de Liga en el Coliseum entre 'Geta' y Barça se saldaron con 0-0 en las dos últimas campañas y con 1-0 hace tres temporadas. Así que el Barça abre la defensa del título en un feudo que se le viene atragantando y con la incertidumbre de no saber quién podrá defender la corona liguera en el verde. De momento, la esperada confirmación de la venta de Ousmane Dembélé al Paris Saint-Germain (por 50,4 millones de euros de los que apenas la mitad entran a las arcas blaugranas) dio algo de margen salarial y arrojó luz al gran fichaje del verano; el del centrocampista alemán Ilkay Gündogan. 'Gündo', procedente del Manchester City y con el triplete en su bolsillo, es la gran ilusión del barcelonismo. Y está inscrito, por lo que podrá debutar este domingo. De momento, está por ver a qué otros jugadores podrá inscribir el club blaugrana, ya que Ronald Araujo, Sergi Roberto, Alejandro Balde, Marcos Alonso e Iñaki Peña no estaban inscritos el sábado a primera hora. Oriol Romeu, fichado del Girona y gran sensación en la pretemporada 'culer', sería el siguiente a ser inscrito en caso de que el club blaugrana tenga suficiente margen en el límite salarial. El tercer fichaje del verano, el central Iñigo Martínez, está todavía recuperándose de una lesión y no está disponible. Así que empieza la era 'post Dembélé' en el FC Barcelona. Aunque algunos dirán que su paso por el Barça no es digno de marcar una era, con más partidos ausente por lesión que jugados y con números que no llegan al nivel de los 135 millones de euros que costó, ya que deja el club con 185 partidos oficiales en seis temporadas y un bagaje de 62 goles. Y arranca una temporada en la que Gündogan, al lado de Pedri, Gavi y Frenkie De Jong, debe marcar un antes y un después. Con el alemán, el Barça y Xavi ganan en calidad, en magia y en creación. Y al lado de otro mago como Pedri, de la fuera y voluntad de Gavi, de la polivalencia y físico de De Jong, con el poderío de Oriol Romeu, el centro del campo debe ser fuerte y no echar de menos a Sergio Busquets. Por parte del Getafe CF, el técnico José Bordalás ya sabe que no podrá contar con Carmona, Arambarri, Milla ni Enes Ünal, que no podrán jugar contra el conjunto blaugrana en el debut en la ahora LaLiga EA Sports, en un Coliseum que se prevé que esté lleno hasta la bandera. Los azulones se salvaron por los pelos, por escasos 2 puntos, del descenso la temporada pasada. Estuvieron en zona de peligro y sufriendo, situación que no quieren que se repita si bien, el propio Bordalás, reconoció que no será fácil luchar con las armas de las que dispone actualmente. Los refuerzos son más bien confirmaciones. Se quedan tras cesión Omar Alderete, Gastón Álvarez y Portu, y llegaron libres el Choco Lozano y Sergi Altimira, pero este último ha sido vendido al Real Betis. Y se une a las salidas de Jaime Seoane, Munir El Haddadi, Ángel Algobia, Erick Cabaco, Diego Conde, Jack Harper y Jakub Jankto, sin contar las cesiones. Así que será un duelo lleno de dudas entre dos equipos que parece seguro que no tendrán en este arranque liguero el once inicial que puedan tener una vez finalice el mercado. Con todo, el Getafe intentará sumar otro nuevo resultado positivo ante el Barça en casa y, los blaugranas, acabar con esa mala racha para empezar de la mejor manera una nueva campaña en la que, por fin, defienden título. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. GETAFE CF: Soria; Damián, Alderete, Mitrovic, Duarte, Gastón; Djené, Aleñá, Maksimovic; Latasa y Mata. FC BARCELONA: Ter Stegen; Araujo, Koundé, Christensen, Balde; Oriol Romeu, Pedri, Frenkie de Jong; Raphinha, Gavi y Lewandowski. --ÁRBITRO: Soto Grado (C.Riojano). --ESTADIO: Coliseum Alfonso Pérez. --HORA: 21.30/DAZN.