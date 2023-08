Movilización, redes sociales y compromiso, herramientas de los jóvenes en la lucha climática según Fad Juventud

Movilización, redes sociales y compromiso son algunas de las herramientas que los jóvenes utilizan en la actualidad en su lucha contra la emergencia climática, según se desprende del informe 'La emergencia de la nueva generación ecologista juvenil en España desde 2019: el caso de Fridays for Future', publicado por el Centro Reina Sofía de Fad Juventud, con motivo del Día Internacional de la Juventud, que se celebra este 12 de agosto. La historia del movimiento, los discursos ideológicos que lo sostienen, la importancia de las tecnologías digitales en su consolidación y permanencia y su conexión con el grito internacional por la emergencia climática son parte de los resultados de este informe, realizado por Juan Carlos Revilla, Alejandro Gonzalo, María Celeste Dávila, Anna Zlobina y Simone Belli, miembros del grupo de investigación JUCLIDES, en el marco de las Ayudas a la Investigación del Centro. De este modo, el documento reivindica el papel de los jóvenes en la lucha contra la emergencia climática. "Es indiscutible que el protagonismo ejercido por las recientes generaciones de jóvenes en la sensibilización y en la acción por la emergencia climática es uno de esos esfuerzos globales que debemos reconocer", ha afirmado la directora general de Fad Juventud, Beatriz Martín Padura. El estudio recuerda que el 15 de marzo de 2020 se convocó la primera huelga por el clima a nivel internacional, fecha que constitutye una oportunidad para unir todos los movimientos locales en un movimiento nacional. En el documento también se rememora que, cuando estalló la pandemia y empieza el confinamiento domiciliario, se interrumpe la dinámica de movilizaciones pero, gracias al uso de redes sociales, que ya tenían "un papel ineludible en la coordinación de acciones, discursos y en el fortalecimiento del sentimiento de pertenencia a un grupo, el movimiento se adapta y pervive en modo virtual". Cuando se levantaron las restricciones, las movilizaciones se adaptaron a las normas impuestas por el coronavirus, "lo que demuestra la ejemplaridad individual y colectiva de unas generaciones a las que se señaló injustamente, como ya se denunció durante el otoño de 2020". Según el estudio, el proceso de movilización y su "éxito" requiere la acumulación de diferentes actores y del resultado de las esperanzas que cada uno de ellos pone en la participación. "La generación de expectativas produce un círculo virtuoso, donde la creencia en la posibilidad de obtener diferentes objetivos como realizar presión política, situar favorablemente una posición u organización política dentro de un movimiento importante, producir una noticia, obtener capital social o participar en una transformación importante, alimenta la participación y el éxito de la convocatoria", argumenta el documento. Además, constata la influencia del apoyo de las organizaciones ecologistas ya existentes y "consolidadas" ya que "el ecologismo tradicional da la bienvenida al nuevo ecologismo juvenil y lo incorpora al conjunto de acción del movimiento". El estudio añade que las movilizaciones juveniles demuestran una similitud estructural que pone de manifiesto su origen en una clase media de alto capital cultural y educativo que coinciden en determinados espacios sociales, lo que se puede entender como "un entramado juvenil, una red de relaciones entre jóvenes afines que se vincula no solo en el activismo, sino también en otro tipo de actividades sociales". En la misma línea, precisa que la generación activista, al organizarse colectivamente, ha profundizado en una dinámica asamblearia que incorpora una cultura de consenso, una preocupación por las desigualdades en la participación, así como por los sentires de las personas participantes, enfatizando el cuidado mutuo entre ellas. Así, esta dinámica asamblearia se beneficia del uso de las nuevas tecnologías, especialmente las redes sociales como Twitter, Instagram, Whatsapp o Telegram. ECOLOGISMO "MÁS SOCIAL" Por otro lado, el estudio constata una transformación de los marcos discursivos del colectivo, que van desde un ecologismo "más convencional", centrado en lo climático, a un ecologismo "mucho más social", que integra en su seno la igualdad radical de los seres vivos, humanos y no humanos. En cuanto a la vinculación de los activistas, existe en una relación entre la identificación, el sentimiento de eficacia colectivo y la intención de permanecer. "Estas relaciones indican que las personas que más se identifican con el colectivo y que mejor percepción tienen de su eficacia como grupo en el logro de sus objetivos son quienes más intención de seguir en el movimiento manifiestan", explica el informe. Además, a estas variables se suman otras cuestiones organizativas, sociales y emocionales, o incluso morales o éticas. Por todo ello, los autores concluyen que la participación en un movimiento social "depende de variables de muy distinto tipo, algunas más contextuales, organizativas o sociales (eficacia, funcionamiento interno, relaciones sociales), otras más subjetivas y personales, como identificaciones, emociones y valores". En este sentido, el conjunto de elementos es lo que "permite entender mejor los procesos que llevan a la vinculación de la persona con un movimiento social", razonan. Este 2023, el Día Internacional de la Juventud quiere poner en valor las competencias ecológicas o habilidades verdes de la juventud que son definidas como "los conocimientos, capacidades, valores y actitudes necesarios para vivir, desarrollar y apoyar una sociedad sostenible y eficiente en el uso de los recursos".