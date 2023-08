La UE apoya la búsqueda de una solución diplomática en Níger aunque respaldará cualquier sanción de la CEDEAO

La Unión Europea ha trasladado este sábado su respaldo a una solución negociada para la crisis abierta con el golpe de Estado en Níger y apoyado cualquier sanción que decida imponer al respecto la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la CEDEAO, a la junta golpista. Los 27 no obstante se han limitado a "tomar nota" de las últimas movilizaciones de las fuerzas de la región, en medio de la posibilidad de que el organismo regional africano desencadene una intervención militar, como podría haber ocurrido la semana pasada, cuando expiró su ultimátum a los golpistas para que devolvieran al poder al ahora detenido presidente, Mohamed Bazoum. En las últimas horas, el ministro de Exteriores de Nigeria, Hassoumi Massoudou, ha querido redefinir no obstante esta intervención como una "operación policial" para rescatar al presidente y a su familia, ahora mismo encerrados en el sótano de la residencia presidencial en la capital, Niamey. "No es una guerra contra la gente de Níger", ha asegurado el diplomático. Mientras tanto, en un comunicado emitido este sábado, la UE reitera su "apoyo pleno a los esfuerzos realizados por la CEDEAO, incluso mediante el establecimiento de un nuevo régimen de sanciones individuales", y "condena una vez más la detención ilegal del presidente Bazoum y su familia" antes de "su profunda preocupación por el continuo y preocupante deterioro de sus condiciones de detención". Bruselas celebra "en particular la voluntad de seguir buscando una salida diplomática a la crisis actual" aunque "toma nota" de las movilizaciones de la fuerza de reserva de la CEDEAO en las últimas horas con vistas a una posible intervención. "Ante la crisis de Níger, la UE seguirá prestando ayuda humanitaria y apoyando al pueblo de Níger, en particular en su compromiso con los derechos humanos", concluye la UE en este comunicado, publicado principalmente en relación a los resultados de la segunda Cumbre Extraordinaria de la CEDEAO dedicada a la situación en Níger, celebrada el pasado jueves.