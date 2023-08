La Fiscalía de Georgia presentará la semana que viene su caso contra Trump por injerencia electoral, según medios

La Fiscalía del estado norteamericano de Georgia presentará la semana que viene un nuevo caso contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump por injerencia electoral durante los comicios de 2020, según las fuentes del diario jurídico especializado 'Atlanta Journal Constitution'. El medio informa de que la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, podría presentar el caso el lunes mismo, y que tanto el ex vicegobernador de Georgia Geoff Duncan y el periodista independiente George Chidi confirmaron que ya han sido citados para testificar el martes. Durante los últimos dos años y medio, la oficina de Willis ha estado investigando supuestos esfuerzos de Trump y sus aliados para anular su derrota en las elecciones de 2020 en Georgia. Entre otros aspectos, la Fiscalía investiga una llamada grabada el 2 de enero de 2021 entre Trump y el secretario de Estado republicano de Georgia, Brad Raffensperger, durante la cual Trump pidió al oficial que encontrara 11.780 votos, el número que habría necesitado para superar al entonces presidente electo Joe Biden en ese estado. Expertos consultados por CBS no descartan incluso que Trump pudiera acabar investigado bajo la ley RICO, una que se trata casos de crimen organizado, en lo que se trataría de una nueva situación sin precedentes dentro de la letanía de investigaciones a las que se enfrenta el expresidente, que ha negado todas las acusaciones que se le imputan. De hecho, en un evento de campaña el martes, Trump siguió insistiendo en que la llamada telefónica que mantuvieron él y Raffensperger fue "perfecta". En el evento, celebrado en New Hampshire, Trump se quejó de la acumulación de casos en su contra y agregó: "Probablemente tenga otro". El expresidente se ha declarado inocente de hasta cuatro delitos federales por sus supuestos intentos de revertir el resultado de las elecciones de 2020, en las que fue superado por Joe Biden. Tras varios días azuzando el fantasma del pucherazo, cientos de sus seguidores asaltaron el Capitolio en enero de 2021.