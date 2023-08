Estados Unidos no da opción a una Eslovenia sin Doncic

La selección estadounidense de baloncesto superó (92-62) a la de Eslovenia este sábado en el Torneo Centenario FEB que se está disputando en el Martín Carpena de Málaga, donde no jugó la estrella eslovena Luka Doncic. Estados Unidos, rival de España este domingo, no dio opción a una Eslovenia que no puso en juego a la estrella de la NBA, quien sí jugó el viernes en la derrota ante España. El cuadro americano, uno de los mayores favoritos al Mundial que empieza en dos semanas, comenzó por delante, pero Eslovenia tuvo reacción (16-12). Dos triples casi consecutivos de Dragic fueron medicina para los suyos, pero Estados Unidos castigó cada imprecisión europea. La defensa americana y la intensidad sobre el parqué malagueño generaron las pérdidas y las transiciones rápidas que agrandaron el marcador con pocos minutos del segundo cuarto (41-24). Además, USA dominó el rebote y vivió cómoda pese a no ser del todo contundente desde fuera. En la reanudación, el marcador superó la veintena de diferencia y, con todo, Eslovenia quiso pelear hasta el final para sacar algo positivo en su puesta a punto para el Mundial, recortando diferencias en el inicio del último cuarto. Sin embargo, las defensas bajaron en los últimos minutos y, con el intercambio de canastas, Estados Unidos volvió a estirar el luminoso. Los norteamericanos Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, Jalen Brunson y Austin Reaves estuvieron en dobles dígitos de anotación.