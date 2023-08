El blaugrana Ilkay Gündogan ya figura como fichaje e inscrito en LaLiga

El centrocampista alemán Ilkay Gündogan ya figura como fichaje del FC Barcelona en la web oficial de LaLiga, minutos después de hacerse oficial la venta de Ousmane Dembélé al Paris Saint-Germain, por lo que el fichaje estrella de los 'culers' está ya inscrito y, junto a otros jugadores renovados que deberían seguir su camino, podría jugar este domingo en Getafe. De los tres fichajes realizados por el FC Barcelona este verano, de momento tan sólo Ilkay Gündogan aparece en la web de LaLiga y es, a estas horas, el único que podría debutar en LaLiga EA Sports este domingo en el Coliseum Alfonso Pérez. No obstante, LaLiga permite inscribir jugadores hasta pocas horas antes de un partido y Oriol Romeu, que llegó procedente del Girona, sería el siguiente a ser inscrito en caso de que el club blaugrana tenga suficiente margen en el límite salarial. El tercer fichaje del verano, el central Iñigo Martínez, está todavía recuperándose de una lesión y, al no estar disponible, no es prioridad en cuanto a ser inscrito para esta primera jornada. En cuanto a los jugadores que ya formaban parte de la plantilla el pasado curso pero cuyo contrato fue renovado y no pudieron ser inscritos --Ronald Araujo, Sergi Roberto, Alejandro Balde, Marcos Alonso e Iñaki Peña-- también están en la lista de inscripciones pendientes. LaLiga informó de que, para poder ser efectivas sus inscripciones --así como las de los fichajes--, el FC Barcelona debía abonar los 60 millones de euros que la patronal bloqueó el año pasado por la falta de pago de una segunda parte de una 'palanca'. A medida que el club blaugrana vaya recuperando esa deuda, podrá ir inscribiendo jugadores. Además, la venta anunciada este viernes por 120 millones de euros a nuevos inversores de una parte de 'Barça Vision' que ya había sido vendida el pasado curso servirá para ir desbloqueando esa deuda que cuenta para la masa salarial. De momento, lo cierto es que la venta de Ousmane Dembélé al PSG por 50,4 millones de euros --con unos 25 millones de euros para el club-- ha permitido que Ilkay Gündogan sea inscrito en LaLiga. Paso importante ya que en su contrato figuraba una cláusula de salida gratuita en caso de no poder jugar la competición doméstica.