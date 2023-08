El Bayern de Múnich ficha al delantero inglés Harry Kane hasta junio de 2027

El FC Bayern de Múnich ha anunciado este sábado el fichaje del delantero inglés Harry Kane, de 30 años y procedente del Tottenham Hotspur, que ha firmado un contrato con el equipo muniqués hasta el 30 de junio de 2027, luciendo desde ya el dorsal 9 en su nueva camiseta. "Estoy muy contento de formar parte del Bayern ahora. Es uno de los clubes más grandes del mundo y siempre he dicho que quiero competir y demostrar mi valía al máximo nivel en mi carrera. El Bayern se caracteriza por su cultura ganadora, sienta muy bien estar aquí", ha declarado el propio Kane a los medios oficiales del club muniqués. Kane comenzó su carrera en el club londinense del Ridgeway Rovers. Tras pasar por las secciones inferiores del Arsenal FC y el Watford FC, se incorporó a la academia del Tottenham Hotspurs en 2009. Allí progresó por todas las categorías inferiores hasta el equipo sub-18 y firmó su primer contrato profesional en julio de 2010. Desde 2011, ha jugado 435 partidos oficiales con los Spurs, en los que ha marcado 280 goles, convirtiéndose en el máximo goleador del club; no en vano, Kane fue el máximo artillero de Inglaterra en 2016, 2017 y 2021. Además, es el segundo jugador con más goles en la historia de la Premier League, después de Alan Shearer. "Con la selección inglesa, de la que es capitán, ha celebrado hasta ahora 58 goles en 84 internacionalidades, lo que le convierte en el máximo goleador de su país. En el Mundial de 2018, fue el máximo goleador de todo el torneo con seis tantos", ha recordado el Bayern en su nota de prensa. Herbert Hainer, presidente del Bayern, ha dado la bienvenida a Kane. "Estamos muy contentos con esta nueva adquisición de primer nivel. El traspaso ha requerido constancia, determinación y esfuerzo; felicito a todos los que han participado del Bayern en estas negociaciones con nuestro director general, Jan-Christian Dreesen, al frente. Kane no solo reforzará al Bayern, sino que también será un buen fichaje para toda la Bundesliga", ha comentado Hainer. Por su parte, Jan-Christian Dreesen, ha descrito como "un proceso largo" la negociación para contratar a Kane. "Pero ahora estamos muy contentos de que vista la camiseta del Bayern con efecto inmediato. Kane ha sido nuestro jugador soñado desde el principio, y encaja perfectamente con nosotros y con el ADN del club, tanto en términos deportivos como de carácter", ha subrayado Dressen. "Los delanteros centro de clase mundial siempre han sido un factor importante cuando el Bayern ha celebrado sus mayores títulos, y estamos convencidos de que Kane continuará esta historia de éxitos. Nuestros aficionados pueden ilusionarse con uno de los mejores goleadores de nuestra época", ha concluido el director general del conjunto muniqués.