(Crónica) Tablas en los estrenos de Anoeta y Gran Canaria

LaLiga EA Sports empezó este sábado en el Reale Arena y el Gran Canaria con sendos empates (1-1) ante Girona y Mallorca, dos equipos que pudieron incluso amargar a los locales Real Sociedad y Las Palmas. El conjunto vasco se adelantó muy pronto con Take Kubo, en una salida de balón sin oposición y el japonés solo para rematar a gol. El Girona tuvo momentos de dominio pero le faltó precisión e ideas en los últimos metros y la Real estuvo cómoda con Brais y Kubo. El equipo 'txuri-urdin' se relamió con un penalti sobre Oyarzabal, pero el colegiado corrigió su decisión tras el aviso del VAR. El dominio siguió siendo de los de Imanol Alguacil en la segunda parte pero en un despiste atrás, Artem Dovbyk hizo su aterrizaje perfecto en el fútbol español. En conexión ucraniana con Viktor Tsygankov, el fichaje del Girona hizo el 1-1 a 20 minutos del final. A partir de ahí, el equipo de Míchel dio un paso adelante, llegando como no había logrado hasta entonces y a la Real le empezaron a pesar las piernas. El inicio del curso se dejó notar antes en el desgaste local, aunque la calma para jugar, alguna pérdida de tiempo, pareció enseñar a un Girona conformista. Le Normand la tuvo algo forzado en un córner para la Real, pero el empate no se movió en Anoeta. Mientras, Las Palmas tuvo un regreso agridulce a Primera, pidiendo incluso la hora contra un Mallorca que después de hacer el 1-1 terminó mejor y con ocasiones para ganar. Los de amarillo fueron protagonistas en el primer tiempo, con mucha posesión y, sobre todo, el gol de penalti de Jonathan Viera a la media hora. Pese a no estar en contacto con el balón, el equipo balear, con muy buena pinta después del pasado curso y buenos refuerzos, tuvo veneno en sus llegadas, con un poste de Dani Rodríguez y un penalti fallado por Muriqi. En el segundo tiempo, Javier Aguirre cambió a un esquema más ofensivo y fue sacando de lugar a los canarios con una buena presión arriba. Raíllo hizo el 1-1 en un saque de esquina y, con Darder por detrás de Larin y Muriqi, las ocasiones fueron visitantes. Sandro tuvo la de Las Palmas, mientras cada saque de esquina del Mallorca fue una pesadilla para los de García Pimienta. Tablas en Gran Canaria, otra muestra del inicio igualado de temporada.