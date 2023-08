(Crónica) La coanfitriona Australia elimina a Francia por penaltis y se cita con Inglaterra en 'semis'

La selección australiana de fútbol femenino venció este sábado por 7-6 a la francesa en la tanda de penaltis, tras su 0-0 en el tiempo reglamentario y la prórroga, y se clasificó para las semifinales de la Copa Mundial que se está disputando en Australia y Nueva Zelanda, y ahora donde se cruzará con Inglaterra, que remontó ante Colombia (2-1). En el Suncorp Stadium de Brisbane, ambos equipos se mostraron desde el principio muy vigilantes en defensa y concedieron escasas oportunidades de gol a sus oponentes. Con esos mimbres, el partido se abocó al tiempo suplementario, donde Francia aumentó la insistencia ofensiva y dio un susto a las 'Matildas' a raíz de un córner en el minuto 100. En el tumultuoso salto dentro del área, Alanna Kennedy metió de cabeza el balón en su portería involuntariamente, pero la acción quedó sin efecto debido a un agarrón de Wendie Renard a su rival Caitlin Foord. La árbitra, María Belén Carvajal Peña, no dudó en decretar la falta, pese a las numerosas protestas francesas. En el 107', Francia tuvo en botas de Vicki Becho otra buena ocasión de gol, con un derechazo desde fuera del área y que obligó a lucirse a Mackenzie Arnold. En el añadido de la segunda mitad de la prórroga, Eugenie Le Sommer probó de nuevo la destreza de la portera 'aussie', con otro tiro fuerte de derecha y que fue repelido a córner. No obstante, el marcador se quedó quieto y el billete para 'semis' se lo jugaron a penaltis. Con alternativas para ambos conjuntos de sellar la victoria, notaron la presión en cada lanzamiento. Por el bando galo fallaron Selma Bacha (1º), Ève Périsset (5º), Kenza Dali (9º) y Vicki Becho (10º), mientras que en las filas 'aussies' fallaron Stephanie Catley (2º), la guardameta Mackenzie Arnold (5º) y Clare Hunt (9º). Cortnee Vine transformó con solidez el décimo y definitivo penalti de las coanfitrionas de este torneo, que además hicieron historia para el fútbol de su país al plantarse en 'semis'. Nunca antes las 'Matildas' habían alcanzado una ronda tan lejana en la historia de los Mundiales. REMONTADA DE LAS 'LIONESSES' Mientras tanto, en el Estadio Olímpico de Sídney, Inglaterra vivió otro partido con cambiantes estados de ánimo. Pese a no carburar del todo en ataque, las 'Lionesses' se plantaron en 'semis' tras remontar el golazo que metió Leicy Santos al borde del descanso. Desde la esquina derecha del área, la delantera del Atlético de Madrid conectó un gran tiro que superó por arriba a la guardameta inglesa Mary Earps. Pero Lauren Hemp empató el marcador en el larguísimo descuento del primer acto, al aprovechar un balón suelto en el área debido a un error de la portera colombiana Catalina Pérez. El empuje de las inglesas después del intermedio se vio recompensado con el 2-1, a la postre decisivo, que fue obra de Alessia Russo en el 63'. La jugadora del Arsenal FC se zafó de Daniela Arias para desmarcarse dentro del área, lo cual atisbó Georgia Stanway filtrándole un pase a su compañera; con un leve toque, Russo se acomodó el balón hacia su pie diestro y marcó gracias a un potente disparo. Las pupilas de Sarina Wiegman conservaron tal ventaja, con protagonismo en las paradas de Earps al final, y truncaron el sueño de sus adversarias 'cafeteras'.