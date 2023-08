Crónica del Athletic Club - Real Madrid, 0-2

El Real Madrid superó con autoridad (0-2) al Athletic Club este sábado en el inicio de LaLiga EA Sports en San Mamés, una primera jornada que enseñó un aspirante blanco fuerte y con gol, los que marcaron Rodrygo Goes y Jude Bellingham en el primer tiempo. Los de Carlo Ancelotti comenzaron con buen pie silenciando La Catedral, igual de intensa que cada temporada --con especial inquina hacia Dani Carvajal por la lesión de Yuri el pasado curso--. Unos 'leones' que también apretaron sin acierto. La pegada fue de los visitantes, después de un inicio de mucho ritmo y pocas ocasiones. En la primera que no fue contundente el equipo vasco, con Lekue desafortunado en el choque tratando de no cometer penalti, Rodrygo quedó encaminado hacia la meta de Unai Simón. El meta español vio colarse el balón por su palo y el Madrid tuvo otras dos buenas ocasiones para haber aumentado su renta, con Alaba y Vinícius. El brasileño dejó un jugadón sentando a dos rivales, pero falló en el mano a mano con el meta local. Sin embargo, en el saque de esquina llegó el 0-2 de Bellingham. El internacional inglés, con un remate algo afortunado pero bien buscado en el área, marcó en su debut en la liga española. Además, el joven inglés fue una auténtica locomotora en el centro del campo del conjunto madrileño. Como ya avisaba Ancelotti, el ex del Borussia Dortmund lideró con calidad y físico una línea contundente con Tchouaméni y Camavinga, que fue comiendo el terreno a los locales. El equipo de Ernesto Valverde apenas tuvo llegada a la meta de un Lunin que ocupó la portería de Thibaut Courtois, lesionado de gravedad esta semana. Unai Gómez tuvo la ocasión del Athletic, en la que además pidieron penalti, pero no dio tiempo a más con el descanso ya encima. Tras el paso por vestuarios, los de Valverde de nuevo apretaron con todo, en busca del gol que abriera un escenario más favorable, con la entrada además de Sancet, Berenguer y Guruzeta. Los locales no tardaron en plantarse en el área rival, aunque sin una ocasión clara, recordando los problemas modernos con el gol. Al Athletic le duró 15 minutos ese alto ritmo y el Madrid, sin ponerse nervioso ni cometer errores, encontró después salida con un Bellingham capaz de romper líneas con su serio cambio de ritmo. Los de Ancelotti, que lamentaron en la reanudación la posible lesión fortuita en la pierna/rodilla izquierda de Militao, pudieron sentenciar por medio de Vinícius y Rodrygo. El poderío visitante también fue atrás, el equilibrio que tanto gusta al técnico italiano, con Alaba sacando bajo palos la opción de Sancet de cambiar el guion de los últimos 10 minutos. El cuadro vasco se vació sin impedir otro mal resultado en casa ante los blancos, así llevan desde 2015, un Madrid que terminó de controlar el encuentro con Tony Kroos y Luka Modric. Tres primeros puntos y una buena sensación para los de la capital, en un campo que obligada a darlo todo aunque sea la primera jornada de Liga. FICHA TÉCNICA: --RESULTADO: ATHLETIC CLUB, 0 - REAL MADRID, 2. (0-2, al descanso) --ALINEACIONES. ATHLETIC CLUB: Unai Simón; De Marcos, Paredes, Vivian, Lekue (Imanol, min.71; Vesga (Ander Herrera, min.65), Ruiz de Galarreta; Nico Williams (Berenguer, descanso), Unai Gómez (Sancet, descanso), Muniain (Guruzeta, descanso), Iñaki Williams. REAL MADRID: Lunin; Carvajal, Militao (Rüdiger, min.50), Alaba, Fran García; Tchouaméni, Valverde, Camavinga (Kroos, min.71), Bellingham; Rodrygo (Joselu, min.80) y Vinicius (Modric, min.80). --GOLES: 0 - 1, min.28, Rodrygo. 0 - 2, min.36, Bellingham --ÁRBITRO: Gil Manzano (C. Extremeño). Amonestó a Muniain (min.4), Vivian (min.67) e Iñaki Williams (min.87) por parte del Athletic. Y a Alaba (min.76) en el Real Madrid. --ESTADIO: San Mamés.