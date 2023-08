Carmen Balfagón, abogada de Daniel Sancho, da nuevos detalles sobre el caso: "Hay posibilidad de extradición"

En medio de la agitación mediática en torno a la investigación del trágico fallecimiento de Edwin Arrieta, la familia de Rodolfo Sancho ha optado por distanciarse de la atención mediática y han elegido a Carmen Balfagón como su portavoz. Con el objetivo de proporcionar detalles actualizados sobre el caso, la familia confía en la capacidad de Mazagón para comunicar públicamente en su nombre. Carmen confesaba ayer mismo en televisión que el caso "podría dar un vuelco importante, de 180 grados", algo que mantiene a todo el mundo pendiente de nuevas noticias. El equipo de Europa Press ha podido hablar este sábado con la abogada, quien no ha dudado en responder a cada uno de nuestras preguntas. La letrada asegura que en estos momentos la familia se encuentra mal: "Bueno, pues os podéis imaginar, es que ahí no tengo que decir nada, porque cualquiera puede imaginarse lo que es una situación de estas, porque francamente mal, es que es lógico". Sobre los próximos pasos que están realizando los abogados en el caso, explica que esperan disponer de las declaraciones de Daniel en los próximos días para poder llevara cabo sus propias investigaciones: "Bueno, pues de momento tomando un poco contacto con el caso, porque se ha hablado mucho a nivel mediático, pero no tenemos todavía ninguna actuación policial ya judiciales evidentemente no es el momento, pero no tengo ninguna actuación policial. Entonces vamos a intentar en estos días hablar con el abogado, con el compañero que está ejerciendo la defensa de Daniel en Tailandia para que nos empieza a pasar los documentos que él ya debe tener, por ejemplo, todas las declaraciones y empezar un poco a componer, lo que aquí sería un sumario, unas diligencias, empezar a componerlas". Por otra parte, Carmen explica su teoría sobre que el crimen no solo fue realizado por Daniel Sancho: "Yo he dicho que eso no lo ha podido hacer él solo y lo he dicho desde el minuto uno. Entonces quiero ver sobre las declaraciones de él y las diligencias, porque hay otras diligencias policiales que tienen que pasar a la defensa y una vez que se acabe ese informe policial lo tiene que tener la defensa. Yo quiero ver qué es lo que se ha investigado". Sobre la posibilidad de extraditar a Daniel Sancho a España, la abogada explica que: "Evidentemente es una vía que tenemos que explorar porque hay posibilidad de extradición con Tailandia. Claro que habrá que explorar, pero ahora mismo, en el momento que estamos, que no sabemos nada porque sabemos lo que vosotros nos habéis contado, los compañeros que han estado allí, nosotros no sabemos nada. Necesitamos saber, ver y conocer qué es y qué instrucción policial se ha hecho de este caso". La letrada da su opinión sobre las declaraciones que dieron los familiares de Edwin Arrieta a los medios de comunicación: "Yo en eso no me voy a pronunciar, me parecen lógicas, es que es lo que hay, aquí hay una víctima real, una persona que ha muerto y de ahí no me voy a meter". También explica que por el momento, Rodolfo Sancho, no tiene previsto viajar a Tailandia: "Me imagino que sí, pero insisto que nuestro papel es primero ser portavoces porque es lógico, ellos no están para ahora mismo atender a medios. Y lo segundo y más importante, sobre todo, que es el papel nuestro, ver qué hay en Tailandia a nivel de actuaciones policiales".