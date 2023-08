Carlo Ancelotti: "Bellingham es un fuera de serie"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, calificó a Jude Bellingham como "un fuera de serie" después del debut prometedor del inglés este sábado en LaLiga EA Sports, con gol incluido en el triunfo (0-2) ante el Athletic Club en San Mamés, al tiempo que reconoció preocupación por la lesión de Eder Militao. "Es un fuera de serie. Es un jugador que tiene mucha personalidad, por eso se adapta rápido al sistema del equipo. Parece que está con nosotros desde hace mucho tiempo. Es un jugador de un nivel muy alto", dijo en rueda de prensa sobre el inglés. Por otro lado, Ancelotti lamentó la lesión de Militao en la segunda parte y reconoció que no pinta bien, aunque tendrán que esperar a las pruebas. "Miliato, estamos preocupados, no descartamos nada", afirmó, destacando el nivel defensivo de su equipo. "Cuando el equipo tiene compromiso colectivo, buena actitud, somos mucho más contundentes. A nivel defensivo hemos recuperado muchos balones, el equipo estaba bien colocado", dijo. "Lunin lo ha hecho muy bien, muy tranquilo. Bien por arriba y saliendo de atrás. No ha tenido mucha oportunidad de demostrar su calidad porque atrás lo hemos hecho muy bien, pero ha demostrado seguridad. Kepa no es un jugador del Real Madrid y no hablo de jugadores que no son del Real Madrid", añadió sobre la titularidad del ucraniano, con Thibaut Courtois lesionado. Por otro lado, el técnico italiano se refirió a la diferencia de jugar con Rodrygo y Joselu arriba, sin exigir más gol al brasileño. "Tiene una característica distinta que Joselu por ejemplo. Rodrygo es un jugador que le podemos decir jugar por fuera, a Joselu no. Han combinado bien. Si está Joselu tenemos que adaptar un poco más el juego por fuera. Rodrygo como Vinícius se están adaptando muy bien", afirmó. Ancelotti explicó la suplencia de Tony Kroos y Luka Modric por la calidad que tiene en el centro de campo. "Modric y Kroos son parte de una plantilla de jugadores en el centro del campo de mucha calidad. No puedo decir que ellos van a ser suplente. Jugarán partidos importantes, son jugadores importantes. Hoy he elegido esta alineación, puede que la semana que viene cambie", afirmó.