Un niño encuentra una moneda romana de 1.800 años de antigüedad mientras jugaba en Bremen (Alemania)

Un niño de 9 años ha encontrado accidentalmente una moneda romana de 1.800 años de antigüedad mientras jugaba durante una actividad extraescolar en Bremen, el estado más pequeño de Alemania, ha informado el Departamento Estatal de Arqueología. Se trata de un raro denario romano de plata de la época del emperador Marco Aurelio --que reinó entre 161 y 180 d.C.-- que fue encontrado el verano pasado y que ha sido presentado públicamente este viernes durante una rueda de prensa con su descubridor, Bjarne. La arqueóloga del estado de Bremen, Uta Halle, ha reconocido que el hallazgo de esta moneda en Bremen "es algo especial" ya que solo hay otras dos piezas comparables en la región. Además, Halle ha destacado que la moneda se ha encontrado en una zona ajena al Imperio Romano, por lo que sospecha que esta pudo ser objeto de comercio, pertenecer a un mercenario romano o ser el recuerdo de un viajero. La arqueóloga ha reiterado que se trata de un hallazgo poco frecuente, ya que no hay tantos lugares donde los niños puedan excavar. No obstante, en los últimos años se han registrado en Alemania dos casos similares, en Baja Sajonia. Por el momento, el futuro de la moneda aún no se ha discutido con la familia del niño, según ha explicado Halle, que ha expresado su deseo de exponer la moneda en el Museo Estatal de Arte e Historia Cultural de Bremen.