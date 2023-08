Sudán afirma que ejerce su "legítimo derecho" como Estado miembro al rechazar al enviado de la ONU en el país

Sudán ha defendido que su postura sobre el jefe de la Misión Integrada de Asistencia para la Transición de la ONU en Sudán (UNITAMS), Volker Perthes, a quien amenazó si acudía a una sesión ante el Consejo de Seguridad del organismo para explicar las atrocidades del conflicto en el país, no representa ningún tipo de "chantaje", sino que está ejerciendo su "legítimo derecho" como Estado miembro. "Sudán tuvo éxito en su intento de excluir a Perthes de la sesión. Sudán le había declarado previamente 'persona non grata'. Ya no es representante del secretario general de la ONU a ojos del Gobierno sudanés", ha explicado el ministro de Exteriores del país, Ali al Sadiq, en declaraciones a la agencia SUNA. Asimismo, ha explicado que Jartum ya "fue víctima de chantaje" en el pasado "por parte de algunas superpotencias que gozan de membresía permanente en el Consejo de Seguridad. "(Ellos) siguen utilizando el organismo para perjudicar a países en desarrollo y obligarles a adoptar un enfoque que responda a sus ambiciones", ha agregado, según ha recogido este viernes 'Sudan Ajbar'. Esto se produce después de que Perthes finalmente no compareciese ante el organismo después de que Sudán amenazase con expulsar a la UNITAMS si lo hacía, una postura que ha sido denunciada por la representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield. Más de cuatro millones de personas han huido de sus hogares desde el estallido a mediados de abril de los combates entre el Ejército de Sudán y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), según el último balance del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).