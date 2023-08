Seleccionador Jaime Lozano: "Vamos a poner el nombre de México en alto"

México, 11 ago (EFE).- El seleccionador de México, Jaime Lozano, aseguró este viernes estar listo para colocar al fútbol de su país en los primeros planos a nivel internacional, con la meta principal en la Copa Mundial del 2026.

"Vamos a poner el nombre de México en alto; quiero hacer historia y llegar lo más alto posible. No duden que vamos a trabajar más que cualquier otro seleccionador, eso ténganlo en cuenta", señaló el técnico en unas declaraciones circuladas a los medios por la Federación Mexicana de fútbol.

Después de ganar la Copa Oro en un momento de crisis del tri, Lozano fue ratificado este jueves como entrenador del equipo, un reto para el cual, según dijo, se ha preparado por mucho tiempo.

" Es un privilegio en la selección nuevamente; me ha tocado estar como jugador, como director técnico, ahora ratificándome. Me siento contento, orgulloso porque he pasado muchísimo tiempo preparándome para oportunidades como está, trabajando fuerte para dar lo mejor de mí", indicó.

México fue eliminado en la fase de grupos en el Mundial de Catar 2022, después de siete Mundiales consecutivos en los que se clasificó a octavos de finales y ahora se prepara para por lo menos acceder a los cuartos de finales en el Mundial del 2026, del cual será una de las sedes.

Lozano se declaró ambicioso, con una mentalidad ganadora, que espera inculcar en sus jugadores.

"Me considero, no un técnico ganador, sino alguien ganador en la vida. Siempre he sido alguien con mucha ambición; no me quedo con la Copa Oro, como no me quedé con la medalla de bronce olímpica, como que no me quedé con el título del Preolímpico. Quiero más", dijo.

El estratega reveló que en su proceso los mexicanos por naturalización tendrán la puerta abierta y estarán en su equipo, si se lo ganan en la cancha.

"Que lo sepa todo México, que lo sepan los jugadores, que el que tenga la ilusión, las ganas de venir, el que mejor defienda su país y el que mejor lo pueda representar, ese va a estar. El que esté en mejor momento y sea mexicano, va a tener sus oportunidades y las posibilidades de venir para brindar su mejor fútbol", explicó.

Al ser sede del Mundial del 2026, junto a Estados Unidos y Canadá, los mexicanos no necesitarán ganarse su boleto a la justa en una eliminatoria, lo cual obligará a Lozano a establecer un plan de preparación con muchos partidos internacionales.

"Buscaremos rivales de todo tipo porque en un Mundial no siempre te enfrentas a los mejores. También te vas a enfrentar a un equipo que se va a tirar atrás y va a contragolpear; vas a enfrentar a uno que te de la pelota, otro que te la quiera quitar, entonces yo creo que es importante jugar con ese tipo de rivales", concluyó.