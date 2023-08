Salma Paralluelo: "Hemos creído hasta el final, una locura"

La atacante española Salma Paralluelo calificó de "locura" el momento de su gol en la prórroga a Países Bajos para meter a España en semifinales del Mundial 2023 este viernes, un billete de "pico y pala" para seguir luchando en una cita histórica. "Hemos creído hasta el final. Vamos a por el siguiente objetivo, como siempre juntas y creyendo en nosotras. Ha sido un momento de locura. He sentido muchas cosas, mucha emoción y estamos en semifinales", dijo en declaraciones a Radio Marca, recogidas por Europa Press, después del partido en el Sky Stadium de Welllington. La extremo izquierda fue suplente ante las 'Oranje' después de cuatro encuentros como titular, pero terminó siendo decisiva desde el banquillo, con su gol en el minuto 111. "Esto es fútbol, ha sido un partido de mucha pasión, de estar pico y pala, sabiendo que iba a llegar el gol", afirmó. "Hemos jugado muy bien, estaban perdidas en el campo por momentos. La segunda parte han atacado más, pero ha sido un partido muy correcto de todas. Ha sido un gran trabajo. Es todo un orgullo, aún tengo que digerir todo, estoy muy contenta", añadió la MVP del duelo de cuartos de final. La jugadora del Barça describió el gol en la prórroga que metió al fútbol femenino español en su primera semifinal de un Mundial. "Ha sido un balón largo que Hermoso se ha quedado, tenía el pase y me la ha dado por delante. Tenía uno contra uno y quería hacerme un hueco y cruzarla, y ha entrado. Lo he celebrado con mis compañeras y ha sido un momento súper bonito", confesó. "No prefiero nada. Estamos en semifinales, lo que venga lo vamos a superar, con este trabajo como el de hoy. Vamos a preparar bien las semis y queremos estar en esa final", terminó, sin elegir rival entre Suecia o Japón por un puesto en la final.